Hannover

Der blattgrüne Laubfrosch ist ein Winzling, nur drei bis fünf Zentimeter groß. Doch gehört er zu den bekanntesten Amphibien. Ob das so bleibt, ist fraglich. Da er stark gefährdet ist, gehört er zu den streng geschützten Arten. Der Laubfrosch braucht zur Fortpflanzung kleine Laichgewässer, nicht viel mehr als einfache Tümpel. In schlechten Jahren kann es geschehen, dass die ganze Population eines Gewässers stirbt. Was für die Art eigentlich nicht weiter schlimm wäre, denn der Teich würde aus Nachbarpopulationen erneut besiedelt.

Doch Straßenbau sowie neue Siedlungs- und Gewerbegebiete haben die ursprünglich vernetzten Bestände isoliert. Das verwaiste Biotop kann wegen der versperrten Verbindungen nicht neu besiedelt werden. Nur in den Naturschutzflächen am Steinhuder Meer konnte in den vergangenen Jahren durch Wiederansiedlung ein stabiler Laubfroschbestand aufgebaut werden. „Doch das ändert nichts daran, dass die Art aus vielen Bereichen der Region Hannover verschwunden ist“, betont Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover.

Artensterben vor der Haustür

Weltweit werden die Alarmrufe der Fachleute immer lauter: Alles deute daraufhin, dass das sechste Massenaussterben begonnen habe. Das Ausmaß nimmt immer weiter zu. Im Weltzustandsbericht des WWF von 2018 wurde geschätzt, dass 150 Arten pro Tag verschwänden. Laut dem aktuellen UN-Bericht sind in den kommenden Jahrzehnten sogar eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht – maßgeblich verantwortlich sei dafür der Mensch.

Wer vom Artensterben redet, denkt meist global. Aber auch vor unserer Haustür verschwinden Arten, ist die Tier- und Pflanzenwelt bedroht. Und da sich die Lebens- und Umweltbedingungen zwischen den Regionen nur unwesentlich unterscheiden, ist das Verschwinden einer Art nicht selten ein Zeichen dafür, dass sie akut bedroht ist.

„In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände vieler typischer Arten in der Region Hannover sehr klein geworden, sodass man nicht mehr eine natürliche Bestandsschwankung unterstellen kann“, räumt Abelmann ein. „Einige wenige sind hier lokal tatsächlich auch bereits ausgestorben.“ Aktuell seien etwa 200 Tier- und Pflanzenarten in der Region gefährdet, stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht.

Eine Tier- oder Pflanzenart verschwindet aber nicht von heut auf morgen. Es ist ein schleichender Prozess. Über Jahre und Jahrzehnte werden Bestände zunächst immer kleiner, bis sie schließlich nicht mehr überlebensfähig sind.

Das Verschwinden der Grauammer

Weshalb es mitunter dauert, bis diese Entwicklung überhaupt bemerkt wird. In der Region Hannover ist das Verschwinden der Grauammer gut dokumentiert. In der Calenberger Börde gab es noch eine letzte Population des Vogels, die dann immer weiter abnahm. Weltweit ist die Grauammer rückläufig, wird jedoch noch als ungefährdet eingestuft. In der Region Hannover ist sie jedoch seit einigen Jahren ausgestorben, da sie in der intensiv genutzten Agrarlandschaft keinen Lebensraum mehr fand. Ein Warnsignal.

Veränderungen in der Landschaft und ihrer Nutzung sind die wesentlichen Ursachen für das Verschwinden von Arten. Siedlung, Gewerbe, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft aber auch der Ausbau alternativer Energiequellen wie der Windkraft vernichten Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt.

Getrennte Inselbiotope

Wo Biotope erhalten bleiben, sind sie oft isoliert, bilden kleine Inseln. Meist fehlt dann eine Verbindung zu weiteren geeigneten Flächen. Das vorhandene Biotop ist zu klein, um von einer wild lebenden Art erfolgreich besiedelt zu werden. Abelmann: „Dieser Verinselungsprozess findet ständig statt.“

Bei Feldlerche, Feldhamster und Rebhuhn habe sich der Bestand in den vergangenen Jahren um nahezu 50 Prozent verringert. Noch schlimmer die Situation bei den Insekten: Tagfalter, Wildbienen und Wespen seien bis auf wenige Arten, die noch in kleinen Beständen vorhanden sind, praktisch bereits vollständig verschwunden. Früher in großen Schwärmen vorhandene Haus- und Feldsperlinge seien hier kaum noch zu sehen.

Von Andreas Krasselt