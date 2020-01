Regiobus feuert Ex-Gesamtbetriebsleiter

HANNOVER

Bei der Einführung von E-Bussen ist die Regiobus einen entscheidenden Schritt voran gekommen. „Das Bundesumweltministerium hat unseren Antrag als förderwürdig eingestuft“, erklärte Unternehmenssprecher Tolga Otkun auf NP-Nachfrage. Das öffentliche Verkehrsunternehmen hatte eine Förderung von sieben Millionen Euro für 15 E-Busse (inklusive Ladeinfrastruktur) beantragt.

„Wir müssen nun bis Ende Januar weitere Unterlagen einreichen“, sagt der Pressesprecher. Man rechne etwa mit drei bis vier Monaten, bis eine Entscheidung vorliege. Noch sei nicht sicher, ob es die Millionen-Förderung geben werde.

Der erste Förderantrag war gescheitert

Die Freude bei der Regiobus über das Nehmen der ersten Hürde ist nachvollziehbar. Anfang 2019 war ein erster Förderantrag beim Umweltministerium erfolglos. Damals gab es zu viele Bewerber. Es wurden nur Unternehmen gefördert, die den Einstieg in die E-Mobilität bereits vollzogen hatten.

Umso erstaunlicher ist der jüngste Erfolg, weil dem verantwortlichen Mitarbeiter für das Projekt E-Mobilität mittlerweile gekündigt wurde. Ingo Schmidt (54) war viele Jahre Gesamtsbetriebsleiter und Prokurist bei der Regiobus. Doch im Dezember 2019 wurde er seines Postens enthoben und ihm die Prokura entzogen. Zwei Wochen später erfolgte die Kündigung. Am 20. Dezember musste er seinen Dienstwagen auf dem Betriebshof Eldagsen abgeben. Schmidt war dort lange Zeit Betriebsleiter.

Ex-Prokurist klagt vor dem Arbeitsgericht

Der Direktor des Arbeitsgerichts, Kilian Wucherpfennig, erklärte auf NP-Nachfrage, dass Schmidt eine Kündigungsschutzklage eingereicht habe. Sie sei nun mit seiner Klage wegen vorangegangener Abmahnungen verbunden worden.

Schmidt war die rechte Hand des einstigen Regiobus-Chefs Hans-Georg Martensen. Schlechte Bilanzen, Mobbing-Vorwürfe und Berichte über Vetternwirtschaft bewegten Martensen Ende 2017 zum Rücktritt. In diesem Zusammenhang hatte die NP Ende 2017 auch berichtet, das der Gesamtbetriebsleiter eine stille Teilhaberschaft bei einem Subunternehmer hatte. Das Unternehmen fährt seit vielen Jahren für die Regiobus.

Regiobus lehnte eine Stellungnahme zu dem in Ungnade gefallenen Ex-Prokuristen ab. Aus Kreisen der Politik hieß es nur, dass er kein „Teamplayer“ sei. Er war zum 1. Oktober 2018 als Betriebsleiter in Eldagsen abgelöst worden und in die Firmenzentrale beordert worden. Zuvor wollte Schmidt den Niederlassungsleiter einer Security-Firma zu seinem Stellvertreter machen. Die Firma hatte auf dem Betriebshof Eldagsen gearbeitet. Die Vergabe des Auftrags wurde von einer Anwaltskanzlei als bedenklich eingestuft. Laut Regiobus stoppte die Geschäftsführung die Einstellung des Niederlassungsleiters. In der Politik machte das Wort „Vetternwirtschaft“ die Runde.

