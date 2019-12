Regiobus degradiert Gesamtsbetriebsleiter Schmidt

Hannover

In der Aufsichtsratssitzung am Freitag hat die Regiobus GmbH die Weichen in ihrer Führungsetage neu gestellt. Gesamtbetriebsleiter Ingo Schmidt (53) wurde die Prokura entzogen. Gleichzeitig wird er künftig auch nicht mehr als Gesamtbetriebsleiter fungieren. Der Aufsichtsrat hat das nach NP-Informationen einstimmig beschlossen. „Es läuft auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus“, sagt ein langjähriger Mitarbeiter.

Schmidt war die rechte Hand des einstigen Regiobus-Chefs Hans-Georg Martensen. Schlechte Jahresergebnisse, Mobbing-Vorwürfe und Berichte über Vetternwirtschaft bewegten Martensen Ende 2017 zum Rücktritt. In diesem Zusammenhang hatte die NP Ende 2017 auch berichtet, das Gesamtbetriebsleiter Schmidt eine stille Teilhaberschaft bei einem Subunternehmer hatte. Das Unternehmen fährt heute noch für die Regiobus.

Ex-Prokurist sollte sich um E-Mobilität kümmern

Die Entmachtung des einst so einflussreichen Schmidt hatte sich schon länger abgezeichnet. Die neuen Geschäftsführerinnen, Regina Oelfke und Elke van Zadel, standen Schmidt wohl von Anfang an kritisch gegenüber. So lösten sie ihn als Betriebsleiter in Eldagsen ab und beorderten ihn in die Firmenzentrale nach Hannover. Das geschah zum 1. Oktober 2018. Dort sollte er sich vornehmlich um E-Mobilität kümmern, teilte das Unternehmen damals mit.

Der erste Antrag auf Förderung von zehn E-Bussen war vom Bundesministerium für Umwelt ( BMU) abgelehnt worden. Derzeit läuft ein zweiter Antrag, über den noch nicht entschieden sei, erklärte Regiobus-Sprecher Tolga Otkun.

Drei neue Prokuristen

Woran genau sich die Konflikte zwischen Schmidt und den Chefinnen entzündeten, bleibt unklar. „Er war kein Teamspieler und hatte einen Hang zu sehr individuellen Entscheidungen“, heißt es aus Kreisen der Regionspolitik.

Auch der zweite Prokurist, Jörg Seehausen, lässt seit 2018 seine Prokura ruhen. Er wurde aus der Zentrale in den Betriebshof Eldagsen versetzt. Dort war Ingo Schmidt lange Zeit Betriebsleiter. Deshalb hat der Aufsichtsrat am Freitag beschlossen, dass drei Mitarbeiter aus der mittleren Führungsebene von nun an Prokura haben.

Beschlüsse des Aufsichtsrats gelten als vertraulich, deshalb gibt es keine Stellungnahme des Unternehmens.

