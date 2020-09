Gehrden

Der Bau des Regiobus-Betriebshofes in Gehrden ist ernsthaft in Gefahr. Die schwarz-grüne Mehrheit im Gehrdener Rat will das Projekt stoppen. „Solch ein Riesenprojekt passt nicht an diese Stelle“, erklärte der Gehrdener CDU-Fraktionssprecher Thomas Spieker der Calenberger Zeitung.

Die Argumente: Der Bau falle doppelt so groß aus wie ursprünglich geplant. Anstatt mit einer Fläche von 3,5 Hektar habe Regiobus sieben Hektar gekauft. Damit fehle der Platz für das heimische Gewerbe. Zumal diese Betriebe im Gegensatz zur Regiobus Gewerbesteuer in Gehrden zahlten, sagt der Grünen-Fraktionschef Heinz Strassmann.

Anzeige

Regiobus ist weiterhin optimistisch

Regiobus plant die neue Betriebsstätte mit rund 250 Mitarbeitern und 140 Bussen – inclusive Wasserstofftankstelle. Der Betriebshof an der Ronnenberger Straße soll die Standorte Eldagsen und Wunstorf ersetzen. Pressesprecher Tolga Otkun: „Wir sind in Gesprächen und nach wie vor optimistisch, dass das Projekt umgesetzt wird.“ Schließlich bringe das Unternehmen eine Menge Leute nach Gehrden, die dort für Umsatz sorgen werden. Am 22. September werde man das Projekt in Gehrden vorstellen.

Weitere NP+ Artikel

Die Mehrheit im Gehrdener Rat sieht hingegen mehr Nachteile als Vorteile. Die Belastung der Infrastruktur und der zusätzliche Verkehr werden von CDU und Grünen ins Spiel gebracht. Hinzu kommt, dass die Kommunalpolitiker ohnehin nicht gut auf die Region zu sprechen sind.

Anbindung an die S-Bahn nicht wirtschaftlich

Verwaltung und Politik setzten sich für die Anbindung der Sprinter-Linie 500 an den S-Bahnhof Weetzen ein. Die Regionsversammlung hatte das abgelehnt, weil eine solche Verbindung nicht wirtschaftlich sei. In Gehrden beklagt man, dass die Sprinter-Linie 50 Minuten bis zum Hauptbahnhof Hannover brauche. Gerade für junge Leute sei das zu langsam, lautet die Kritik. Die Region erweiterte daraufhin die Linie 522 zwischen Gehrden und Weetzen. Von CDU und Grünen in Gehrden wurde das als „Brosamen“ bezeichnet.

Sind CDU und Grüne sauer, weil ihnen die geforderte Anbindung an die S-Bahn verweigert wurde? In der Regionspolitik gibt es Stimmen, die das behaupten. Silke Gardlo, SPD-Fraktionschefin, schreibt davon in der Presseerklärung nichts. Sie fordert nun CDU und Grüne auf: „Lassen Sie uns gemeinsam mutig sein und in Gehrden moderne Verkehrspolitik weiter entwickeln.“ Es biete sich in Gehrden die hervorragende Chance, mit Wasserstofftechnik und Elektromobilität die nächsten Schritte in die Zukunft zu gehen. Ähnlich sieht es Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover: „Es wäre schade, wenn dieses bundesweit beachtete Vorhaben an kommunalpolitischen Streitereien vor Ort scheitert.“

Von Thomas Nagel