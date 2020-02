Entlastung per Tarifvertrag für das Klinikpersonal

Hannover

Mehr Personal, Zuschläge für besondere Dienstbereitschaft, ein großes Mobilteam, zusätzliche freie Tage, möglichst wenig „Holen aus dem Frei“: Nach zwei Jahren Verhandlungen und einigen Arbeitskampfaktionen haben sich die Gewerkschaft Verdi und das Klinikum der Region Hannover (KRH) auf einen Entlastungstarifvertrag für die rund 7900 Beschäftigten geeinigt.

Verdi-Landesleiter Detlef Ahting sprach bei der Vorstellung des Ergebnisses am Freitag von „herausragenden Verbesserungen zur Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe“. Es sei ein Tarifvertrag geworden, der „Flucht in Leiharbeit unnötig macht“. KRH-Personal-Geschäftsführer Michael Born erklärte, dass er den kommunalen Klinikkonzern durch den Abschluss „im Vergleich zu vielen anderen Arbeitgebern der Gesundheitswirtschaft weit vorn“ sehe – und sieht das Ergebnis als „Baustein der Anstrengungen, die das KRH unternimmt, um die Attraktivität für seine aktuellen und zukünftigen Beschäftigten zu steigern“.

Tarfivertrag mit Vorbildfunktion?

Ahting erklärte, dass „wir damit einen komplett neuen Weg in der Tariflandschaft beschreiten“. Man habe „Maßstäbe setzen“ wollen – und das auch geschafft. Das Ergebnis sei beispielgebend, nicht nur für Niedersachsen.

Born erklärte auch, dass das KRH durch einige Maßnahmen die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen wolle. So erschließe man etwa mit dem Mobilteam (springt dort ein, wo sich etwa wegen Krankheit eine Personallücke auftut) neue Zielgruppen als mögliche Beschäftigte – etwa Alleinerziehende, betreuende Angehörige – die zu Zeiten arbeiten könnten, die nicht dem normalen Klinikrhythmus entsprächen und die diesen Menschen entgegen kämen.

Einig: Michael Born, Personal-Geschäftsführer des Klinikums der Region Hannover (links), und Detlef Ahting, Verdi-Landesleiter Niedersachsen-Bremen, unterzeichnen symbolisch den Entlastungstarifvertrag.

Mehr Bewerber denn je

Auch sei es Ziel, die Teilzeitquote von derzeit 53 Prozent deutlich zu senken – und den Beschäftigten durch die jetzt vereinbarten Entlastungsmöglichkeiten den Verbleib in Vollzeit schmackhafter zu machen. Außerdem zeitige die Ende 2018 gestartete Kampagne zur Bewerbergewinnung großen Erfolg: „Die Bewerberzahlen liegen teils bis 400 Prozent höher“, erklärte Born „wir erhalten so viele Bewerbungen wie noch nie“.

Regina Wagener von der Verdi-Verhandlungskommission und selbst KRH-Beschäftigte erklärte, warum die Entlastung so wichtig für Sie ist: „15 Jahre kontinuierlicher Stellenabbau – das führt zu Überstunden und Überlastung, das macht krank!“ Von daher freut sie sich über die versprochenen 200 zusätzlichen Vollzeitstellen im Pflege- und Funktionsdienst (3300 Beschäftigte, derzeit 56 Stellen ausgeschrieben, über 100 Neueinstellungen im Jahr 2019) Von diesen Stellen sollen 100 im Mobilteam angesiedelt sein. Pflegedienst ist quasi das Stationspersonal, zu den Funktionsdiensten zählt etwa das OP-Personal, die Beschäftigten in der Radiologie sowie die Physiotherapeuten.

Zuschlag für Jokerdienst

Bislang sind im Mobilteam insgesamt 39 Mitarbeiter beschäftigt – Zielgröße sind 200. Wagener: „Ich erwarte vom Arbeitgeber, dass er es ernst meint mit der Entlastung.“ Laut Verdi würden viele Beschäftigte lieber in die verlässlicher planbare und besser entlohnte Leiharbeit „flüchten“ – dem soll durch Zuschläge entgegengewirkt werden. So soll es für die Mobilthema-Mitarbeiter 300 bis 500 Euro Zuschlag geben. Wer einen „Jokerdienst“ absolviert – also an bestimmten Tagen plötzliche Ausfälle an anderer Stelle im Klinikum ersetzt – erhält 75 Euro Zuschlag. Wer zum Dienst gerufen wird, obwohl er oder sie an dem Tag frei hat, erhält einen Ausgleich von 150 Prozent – also wer zwei Mal „aus dem Frei geholt wird“, bekommt drei freie Tage.

Personalchef Born betonte, man wolle „gute Arbeit“ ermöglichen. Es könne „nicht sein, dass Krankenhäuser die höchsten Fehlzeiten aufweisen“. Auch ein Grund, warum Beschäftigte über 50 Jahre (etwa 1500) ab sofort drei zusätzliche freie Tage pro Jahr erhalten, ab kommendem Jahr alle über 45 Jahre (etwa 2000 Mitarbeiter).

Der Tarifvertrag läuft über zwei Jahre, danach soll ausgewertet und darüber geredet werden, wie es weiter gehen soll. Für die mehr als 900 Mitarbeiter der KRH-Psychiatrie gilt der Tarifvertrag zunächst nicht – dazu seien aber bereits Gespräche vereinbart worden.

