Reggae cool: Seeed begeistert Hannover

Hannover

Am Anfang „Ticket“, und prompt ist die Halle gelöst – mit dem ersten Song vom neuen Album „Bam Bam“ starten Seeed in den Abend. Da tanzen schon die meisten der12.000 Menschen in der ausverkauften Tui-Arena. Und die wenigsten werden sich die nächsten hundert Minuten wieder hinsetzen.

Seeed sind wieder da, dieses putzmuntere Multikulti-Kollektiv aus der Hauptstadt, legendäre Liveband, Aushängeschild der Bunten Republik Deutschland. Ein Dutzend Musiker verbindet mitreißend Reggae, Dancehall, Hip-Hop und Ska zu einem Soundtrack eines besseren Lebens. Draußen ist es kalt? Egal. Drinnen ist Karibik. Mit einem Hauch Kreuzberg.

Sieben Jahre haben sie sich Zeit gelassen für „Bam Bam“, das den Abend bestimmen wird. Es ist überhaupt erst das dritte Album in mehr als 20 Jahren Bandgeschichte. Ü-40 auf der Bühne, vorwiegend Ü-40 im Publikum. Porky von Deichkind, der bei „Lass das Licht an“ eingeblendet wird, trägt’s sogar auf der Brust.

Ein wenig ruhiger sind sie geworden, älter, auch das. Und einer weniger: Im Mai vergangenen Jahres starb völlig unerwartet und viel zu früh Demna Nabé, einer der drei Frontmänner. Peter Fox und Frank Dellé ersetzen ihn, so gut es geht. „You & I“ widmen sie ihrem Weggefährten. da wird das Licht gedimmt. Das Sternenmeer der Handylampen fährt hoch, und ein einzelner Scheinwerferkegel markiert die Leerstelle, die bleiben wird. Leben ist so.

Es lebt von den Erinnerungen. Am meisten werden die alten Songs gefeiert, „Dancehall Caballeros“ oder „Schwinger“. Oder auch „Wonderful Life“, das eigentlich von Black und aus den 80ern und von vielen hier im Original gekannt wird. Manche Songs gewinnen mit dem Alter – „Schüttel deinen Speck“ geht halt besser, wenn man mehr davon hat. Bei „Augenbling“ bekommen sogar die Boxen große Augen.

Dicke Hose, viel dahinter

Die Band ist die Show. Brass und Bass, so viel wie möglich und eine feine Lichtregie. Fette Boxen vor der Bühne, zwei angebliche Riesenexemplare davon am Rand als Projektionsflächen. Meist bummert da sichtbar der Bass, manchmal gibt es Live-Bilder, manchmal Spielereien. Bei „G€LD“ rotiert rechts und links je ein güldener Phallus. Dicke Hose, viel dahinter.

Im Gleichschritt Groove! Eine perfekt geölte Entertainmentmaschine läuft unter Volllast. Peter Fox sitzt oft – ein Nervenschaden im Knie zwingt ihn dazu, angeblich vor fünf Jahren bei einem Konzert in Hannover zugezogen. Tanzen kann er aber auch im Sitzen. Von seinen Solo-Eskapaden gibt es gleich einen ganzen Block. Und mit Rapperin Nura aus dem Vorprogramm bringen sie „Sie is geladen“. Darauf eine Lütje Lage: „Habt ihr euren Korn und euer Bier gut geschüttelt?“, fragt Fox. Und später verplappert er sich, kündigt ein Wiedersehen auf dem „Plaza-Festival“ an – wir kreuzen uns mal den 29. Mai 2020 im Kalender an.

Früher war mehr „Bam Bam“

Die alte Dringlichkeit ist weg. Klar, der Überwältigungs-Dancehall der alten Sachen – man hört es an „Dickes B“ und „Aufstehn!“ im Zugabenteil – wirkt immer noch. Keiner, der mehr sitzt. Und doch ist dieser Abend beinahe ein nostalgischer, ist Reminiszenz an eine gar nicht so lange vergangene Zeit, als Diversität hierzulande Selbstverständlichkeit war und kein Zankapfel. „Egal woher du kommst, an welchen Gott du glaubst“, singen sie in „Komm in mein Haus“: „Öffne dein Herz, mach' die Augen auf.“ Darum geht’s.

Und dennoch: Der ständig aufblitzende Schriftzug kann nicht darüber hinwegtäuschen: Früher war einfach mehr „Bam Bam“. Aber nicht unbedingt mehr Stimmung. „Hektik-Mektik, Slowlife, irgendwann ist alles vorbei“, hatte es in „Ticket“ geheißen: „ist das der Deal? Gib ihn mir bitte“. Seeed und ihr Publikum lassen es ein wenig ruhiger angehen. Sie sind offenbar im Slowlife angekommen. Lässt sich verdammt gut darin aushalten. Fehlt eigentlich nur noch ein Haus am See.

Von Stefan Gohlisch