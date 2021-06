Hannover

Lydia Waldmann und Dehlia Lietzow sind keine besonders großen Fußballfans. Das Spiel gegen Ungarn am Mittwochabend schaut das Paar aber dennoch. Denn bei der Partie geht es nicht mehr nur um Fußball, sondern um Politik. Und das, obwohl es genau das war, was die Uefa verhindern wollte, als sie am Dienstagvormittag erklärte, dass das Münchener Stadion während des Spiels gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Die ungarische Regierung um Viktor Orban hatte kürzlich ein Gesetz gegen „Werbung“ für Homosexualität verabschiedet, ein Zensurgesetz, welches sich als homophob erkennen lässt.

„Es macht mich fassungslos, dass wir im 21. Jahrhundert in Europa überhaupt noch Zeichen für Sichtbarkeit und Gleichstellung brauchen und dass das dann sogar verwehrt wird, zeigt wie groß die Diskriminierung in unserer Gesellschaft noch immer ist“, sagt Lydia Waldmann, die Mutter in einer Regenbogenfamilie, also einer Familie mit zwei Müttern, ist und das auch immer wieder als Künstlerin und Aktivistin thematisiert.

Liam hat zwei Mütter: Dehlia Lietzow und Lydia Waldmann sind mit ihrem gemeinsamen Sohn eine Regenbogenfamilie. Quelle: Sophie Peschke

Auf die Entscheidung der Uefa folgte auch in Hannover ein Regenbogen-Protest: Die Regenbogenfahne steht als Symbol für Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Während das Münchener Stadion nicht in den symbolischen Farben leuchten darf, wurden in Hannover Gebäude wie die Oper und das Stadion bunt angestrahlt.

Hannover - hann-regenbogen-onay | Oberbürgermeister Belit Onay hisst Regenbogenflaggen am Friedrichswall vor dem Neuen Rathaus - Foto Tim Schaarschmidt Quelle: Tim Schaarschmidt

Bürgermeister Belit Onay hisste bereits nachmittags die Regenbogenfahnen vor dem Neuen Rathaus: „Die Position der Uefa ist für mich nicht verständlich und ärgert mich auch. Denn vor einem Zeichen für mehr Vielfalt, sollte man keine Angst haben“, sagte er der NP.

„Gleichberechtigung noch nicht erreicht“

Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Hannover war stolz auf die in Hannover gezeigte Solidarität: „Es ist spannend, dass ausgerechnet Fußball der Katalysator für das Thema Gleichberechtigung ist“, sagte Juliane Steeger. Sie betonte aber auch, dass auch in Hannover in Sachen Gleichberechtigung noch längst nicht alles erreicht sei: „Wir dürfen nicht vergessen, dass schwule Männer noch immer kein Blut spenden dürfen und die Adoptionsverfahren für Regenbogenfamilien viel zu lange dauern und oftmals diskriminierend sind“, so die LGBTQ-Beauftragte. Über die Entscheidung der Uefa und das Zensurgesetz in Ungarn sei sie schockiert: „Es geht ja schließlich um Menschen in Ungarn, die unglaublich unter dem Gesetz leiden und denen wir unsere Solidarität und Unterstützung zeigen müssen.“

Zeigt am Mittwoch Flagge: Florian Kusche (37) trägt ein T-Shirt mit Regenbogenflagge. Auch in der Nordkurve beim Spiel setzt der 37-Jährige damit ein Zeichen. Quelle: Privat

Auch Florian Kusche, Queer Beauftragter der Hannover SPD, hätte sich ein buntes Stadion in München gewünscht: „Ich war enttäuscht, sauer und sprachlos.“ Dass dafür Hannover am Mittwoch ein deutliches Zeichen für mehr Gleichberechtigung setzte, sei ein „echter Gänsehautmoment“ gewesen. Generell sei das Leben in Hannover schon sehr bunt: „Wir haben viele Rückzugsorte für die queere Community wie beispielsweise die ‚schwule Sau’“, sagte der 37-Jährige über schwul-lesbische Kultur- und Veranstaltungszentren. Diese Rückzugsorte müssten allerdings langfristig abgesichert werden.

„Als Elternteil in einer gleichgeschlechtlichen Familie fühle ich mich in Hannover sehr glücklich, angenommen und erfahre eine hohe Akzeptanz meiner Familienform“, lobte auch Lydia Waldmann. Dass im Abstammungsrecht zwei Mütter nach wie vor nicht vorgesehen sind, sei jedoch ein bestehendes Problem: „Aber vielleicht gibt durch die Regenbogen-Proteste nun einen neuen Schub auf Bundesebene, um Gesetze wie das Abstammungsrecht auch in Deutschland an die vielfältigen Familienformen anzupassen“, hofft Waldmann.

Von Sophie Peschke