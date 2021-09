Seit 2018 gelten für Straßenmusiker in Hannover strenge Regeln. Sie dürfen nur maximal 30 Minuten spielen, müssen dann den Ort wechseln. Ein Gewinn für die Stadt? Oder hat die Kreativität gelitten? Eine erste Bilanz liegt jetzt vor. Und zumindest eine Regel könnte gekippt werden.

Müssen sich an Regeln halten: Straßenmusiker in Hannover. Seit 2018 dürfen sie nur 30 Minuten an einem Ort spielen. Quelle: Moritz Frankenberg