Regeln an Himmelfahrt: Das ist an Vatertag in Hannover erlaubt

Hannover

Eins ist klar – so wie bislang verläuft der Vatertag 2020 nicht. Doch was ist in Zeiten von Corona in Hannover und dem Umland erlaubt am Donnerstag? Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mit dem Bollerwagen herumziehen – geht das?

Anzeige

Grundsätzlich ja. Allerdings dürfen per Verordnung nur zwei „ Hausstände“ gemeinsam unterwegs sein. Gemeint sind mit „ Hausstand“ Menschen, die in einem Haushalt zusammen leben. Zwei Hausstände können also zwei Familien, zwei Wohngemeinschaften oder auch zwei Single-Haushalte sein. Die Anzahl der Personen insgesamt ist egal. Die Personen sollten aber per Ausweis Ordnungskräften nachweisen können, dass es sich um insgesamt nur zwei Adressen handelt. Abstand müssen die Personen der zwei Hausstände zueinander nicht halten, zu anderen allerdings schon: 1,5 Meter.

Weitere NP+ Artikel

Darf sich die Gruppe zum Picknicken oder Grillen niederlassen?

Eher nicht. Laut Verordnung sind Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das Abstandsgebot gefährden, untersagt. Dazu gehören auch Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien. „Sich kurz zivilisiert mal auf die Wiese im Park zu setzen, ist eigentlich unproblematisch. Wenn dadurch aber die Gefahr besteht, dass sich weitere Gruppen dazugesellen und die Abstandsregeln aufgeweicht werden, können und sollen es die Ordnungskräfte unterbinden“, so eine Sprecherin des Niedersächsischen Sozialministeriums. Die genaue Praxis ist immer Auslegungssache. Ihr Tipp: „Es besser nicht darauf ankommen lassen und zu Hause im Hof oder Garten weiterfeiern.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Dürfen weitere Hausstände „ein Stück“ mitziehen?

Hier droht ebenfalls das Aufweichen der Abstände, so die Sprecherin. „Wenn sich zwei Gruppen zufällig treffen, darf man mit Abstand zueinander ein paar Minuten stehen bleiben und reden. Dann sollten sich die Gruppen aber wieder trennen.“ Gemeinsames Weiterziehen untergräbt ebenfalls die Abstandsregelung.

Kontrollen am Vatertag

Wird an Vatertag streng kontrolliert?

Ja. Die Polizeidirektion Hannover hat angekündigt, in ihrer Zuständigkeit (Stadt und Umland) mehr Präsenz zu zeigen und besonders auf die Einhaltung der Corona-Regelungen zu achten. In der Region Hannover haben sich laut Polizei in den vergangenen Jahren der Maschsee und der Maschteich, der Hufeisensee in Isernhagen, der Wietzepark sowie der Waldsee in Langenhagen, die Weiße Düne im Neustädter Ortsteil Mardorf, die Strandterrassen in Steinhude sowie die Meitzer Straße in der Wedemark (zwischen Hellendorf und Meitze) als Hotspots für die sogenannten Vatertagstouren herauskristallisiert. In diesen Gebieten werden die Beamten wieder verstärkt im Einsatz sein – jedoch auch insgesamt Präsenz in der Landeshauptstadt und dem Umland Hannovers zeigen.

Welche besondere Verbote gelten in Hannover und Umland am Vatertag?

Im Maschpark hat die Landeshauptstadt die Benutzung von Glasbehältnissen wie zum Beispiel Flaschen und Gläsern untersagt. Grillen ist dort ohnehin ganzjährig verboten. Weitere Einschränkungen plant die Stadt Hannover derzeit nicht.Die Stadt Langenhagen verbietet an Vatertag Musik und Alkohol in den öffentlichen Erholungsanlagen Silbersee und Waldsee Krähenwinkel, sowie an den öffentlichen Park- und Grünanlagen Wietzepark, Stadtpark und Brinker Park. Auch Isernhagen hat eine Alkohol- und Musikverbot für den Wietzepark und den Hufeisensee an Christi Himmelfahrt verfügt.Gleiches gilt in der Wedemark zwischen Hellendorf und Meitze, für den Bereich an der Brücke über die Große Beeke.

Strenge Verfügungen gelten auch am Steinhuder Meer – einem sonst beliebten Treff für Vatertagstourer: Auf dem Strandterrassenvorplatz in Steinhude ist Musik und Grillen den ganzen Vatertag über untersagt, im Kurparkgelände und zwischen dem Strandterrassenparkplatz/Minigolfplatz/Parkplatz Bruchdamm sogar der Aufenthalt. Die Stadt Wunstorf empfiehlt Besuchern des Ortskerns von Steinhude wegen seiner Kleinräumigkeit Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Auf die Badeinsel dürfen keine alkoholischen Getränke und Glasflaschen jeglicher Art mitgenommen werden, erkennbar alkoholisierten Personen wird der Zutritt zur Insel verweigert. Auch an der weißen Düne und am „Surfstrand“ Mardorf sind Alkohol und wahrnehmbare Musik am Vatertag verboten.

Biergärten und Ausflüge

Können Biergärten an Vatertag besucht werden?

Der gemeinsame Besuch des Biergartens ist erlaubt. Findet man einen Tisch, an den eine ganze Gruppe passt (bestehend aus maximal zwei Hausständen), können alle zusammen sitzen. Wenn nicht, müssen die gängigen Regelungen eingehalten werden: Zwischen den Tischen müssen 2 Meter Abstand bleiben. Zudem darf der Biergarten nur zu 50 Prozent ausgelastet sein. Der Mund-Nasen-Schutz muss nicht getragen werden.

Sind an Christi Himmelfahrt Ausflüge an die Küste möglich?

Tagesausflüge oder Kurzurlaube mit Übernachtungen am Feiertagswochenende und darüber hinaus sind erlaubt– in einigen Bundesländern, wie Niedersachsen, mit Einschränkungen. Hierzulande ist „Übernachtungstourismus“ in Ferienwohnungen, Ferienhäuser, auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen sowie Bootsliegeplätzen seit dem 11. Mai wieder möglich. Zur Begrenzung des Gästevolumens darf eine Wohnung oder ein Haus innerhalb von sieben Tagen aber nur einmal vermietet werden, auch wenn die Mieter kürzer bleiben. Auf den Campingplätzen gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent. In Schleswig-Holstein dürfen seit dem 18. Mai auch Hotels wieder öffnen. Für Niedersachsen sind weitere Lockerungen ab dem 25. Mai geplant.

Der Tipp aus dem Niedersächsischen Sozialministerium für Kurzurlauber: Vor der Vatertags-Reise sollte man sich über gesperrte Hotspots oder Strandabstriche in der jeweiligen Kommune informieren.

Wie wird das Wetter über Himmelfahrt?

Die Aussichten sind gut. Bis zum Feiertag soll es deutschlandweit immer wärmer werden. In Hannover werden an Christi Himmelfahrt Temperaturen um die 21 Grad erwartet.

Kein Jazz auf dem Trammplatz.

Übrigens: Das traditionelle Jazz-Open-Air zu Himmelfahrt auf dem Trammplatz findet coronabedingt nicht statt. Es ist auf den 20. September verschoben worden.

Von Simon Polreich