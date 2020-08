Hannover

Acht Referendare verteilen sich auf der Fläche vor der Bühne der „Multi Media BBS“ (MMBBS) an der Expo-Plaza, an Tischen sitzen sie, wenn auch auf Abstand, wie Schüler bei der Gruppenarbeit. Die beiden angehenden Lehrer Daniela Lemmen und Christian Spieß sind mit dem Whiteboard beschäftigt. „Ich bin hier, um die Schule der Zukunft mitzugestalten, dem Auftrag des Kultusministeriums gerecht zu werden und meine digitale Kompetenz auszubauen“, erzählt Lemmen, Referendarin an der BBS Winsen. Die Unterrichtsvorbereitungen würden schon laufen, vom „VLWN-Summercamp“ erhoffe sie sich neue Programme und andere Möglichkeiten des digitalen Unterrichts kennenzulernen.

Veranstaltung analog und digital

Die Workshop-Woche des „Verbands der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen in Niedersachsen“ (VLWN) ist nicht nur lokal aufgebaut, auch online können Lehrer von berufsbildenden Schulen teilnehmen. „Sie können zuschauen und sich auch im Chat beteiligen“, erklärt Joachim Maiß, Landesvorsitzender des VLWN. In einer Woche sollen alle Teilnehmer die Grundlagen für das digitale Lernen an die Hand bekommen, tägliche Schwerpunkte sind beispielsweise die Technik, die Organisation der Online-Lehre oder die digitale Pädagogik.

Diskutiert auch ethische Fragen: Joachim Maiß als Landesvorsitzender des VLWN hat das Summercamp mit organisiert. Quelle: Ilona Hottmann

Dazu gibt es verschiedene Referenten, beispielsweise bereitet Microsoft-Trainer Alexander Singer die angehenden Lehrer auf die Arbeit mit Programmen wie MS Teams oder OneNote Classroom vor. Die Landesinitative „n21: Schulen in Niedersachsen online“ informiert über die niedersächsische Bildungscloud. Außerdem sollen die Teilnehmer nicht nur Vorträge hören, sondern viel ausprobieren. In Gruppenarbeiten werden Erklärvideos und 3D-Animationen erstellt. Die Teilnehmer sollen nicht nur den aktuellen Stand lernen, sondern Impulse für die digitale Zukunft bekommen.

Ziel: „Werkzeugkoffer“ für den Alltag

„Ich hoffe, hinterher einen Werkzeugkoffer an der Hand zu haben“, sagt Referendar Spieß, „mit vielen Tools, die ich im Alltag anwenden kann.“ Er ist noch in der Anfangsphase seines Referendariats an der Otto-Bennemann-Schule in Braunschweig und sucht bei dem einwöchigen Workshop neue Ideen, um seine ersten Unterrichtsstunden zu planen.

Problembewusst:Jens Mönikes von der BBS Stadthagen weiß um die Schwierigkeiten, die fehlende Technikzugänge für jüngere Schüler darstellen. Quelle: Ilona Hottmann

Jens Mönikes vom Ratsgymnasium in Stadthagen hat sein Referendariat hingegen fast geschafft. Nach den Sommerferien beginnt für ihn die Prüfungsphase. „Gerade im Hinblick auf das letzte halbe Jahr finde ich es sinnvoll, mich nochmal mehr mit der Thematik des digitalen Lernens zu befassen“, so der 30-Jährige. Er habe während der Corona-Krise per Homeschooling unterrichtet. „Mein Eindruck war, dass gerade der Zugang ein Problem ist bei den Fünft- und Sechstklässlern“, erzählt er. Die jüngeren Schüler hätten nicht immer die Möglichkeiten für verschiedene Technikzugänge. „Sie wollten dann teilweise mit dem Smartphone an der Videokonferenz teilnehmen, das ist dann schon schwierig“, sagt Mönikes.

Ethische Fragen beim digitalen Lernen

Nicht nur bei der Technik gibt es noch Schwierigkeiten, das digitale Lernen wirft auch ethische Fragen auf. „Ein Schüler hat während einer Webkonferenz Shishapfeife geraucht“, erzählt Maiß, der auch Schulleiter des gastgebenden MMBBS ist. Im Präsenzunterricht in der Schule sei ein Rauchverbot klar, wie es aussehe, wenn die Schüler zu Hause sind, sei aber eine neue Frage. „Das ist eine völlig neue Situation, da herrscht auch zwischen den Kollegen der verschiedenen Altersstufen jeweils ein anderes Verständnis“, so Maiß. Allgemeingültige Regeln gibt es noch nicht.

Unterrichtsfreie Zeit wird zur Fortbildung genutzt

Nicht nur der Unterrichtsalltag für die Schüler ändert sich, auch Lehrer müssen sich umgewöhnen. Dazu gehört auch, den eigenen Arbeitsplatz Homeschooling-gerecht einzurichten. Fragen, wie beispielsweise ein digitales Lehrerzimmer aussehen könnte, beschäftigen auch die Teilnehmer des „VLWN-Summercamps“. Durch das Homeschooling haben sich Arbeitszeiten verändert. „Da geht es auch um Achtsamkeit mit sich selbst“, so Maiß. Lehrer würden unter der permanenten Verfügbarkeit auch leiden. „Viele denken ja, wir hätten viel frei, gerade in den Ferien, aber das stimmt nicht“, so Referendarin Lemmen. Unterrichtsfreie Zeit werde sinnvoll genutzt, zum Beispiel mit einer Teilnahme an dem Angebot des VLWN. „Ich hoffe, dass ich hier viel Neues mitnehmen kann“, so Lemmen.

Von Stella-Sophie Wojtczak