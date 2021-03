Reden zu Hannovers Haushalt: launig, langweilig, angriffslustig

Hannover

Haushaltsverabschiedung im Rat – früher galt das mal als Sternstunde von Kommunalpolitik. Da waren Reden zu hören, an denen tagelang geschliffen worden war. Anekdoten erzählt, die in die Stadtgeschichte eingehen. Vergiftete Pfeile verschossen und Kriegsbeile begraben. Jetzt macht jeder so sein Ding vor fast leeren Plätzen. Die meisten emotionslos, wirklich brillant maximal zwei.

Für die SPD tritt Fraktionschef Lars Kelich an. Er benennt drei Schwerpunkte: den sozialen Zusammenhalt, die Bildungspolitik, die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, „die für den Weg aus dem Tal heraus und für die soziale Lage insgesamt entscheidend ist“. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt sei noch immer angespannt, sagt er, daher wolle die SPD die Wohnraumförderung erweitern und mehr bezahlbare Wohnungen auch für die Mittelschicht schaffen.

Einsatz für die Messe

Als symptomatisch für die Lage der Wirtschaft geht Kelich auf die Messe ein, „eigentlich das, wofür unsere Stadt international bekannt geworden ist“. Stadt und Land hätten mit millionenteurer Kapitalzuführung bei dem Weg in die Zukunft helfen müssen, der auch den Beschäftigten viel abverlange.

Keine Rede der SPD ohne Seitenhieb auf die CDU. Man habe in den vergangenen zwei Jahren den Eindruck gewinnen können, dass die Christdemokraten den Radverkehr als neues Steckenpferd entdeckt hätten. „Das ging sogar so weit, dass ihr Bausprecher den Mund so voll genommen hat, dass man fast denken könnte, er bereitet seine Kandidatur für den Vorsitz des ADFC vor.“ Doch das sei eine „konzeptionslose Eintagsfliege“ gewesen, jetzt wolle die CDU im Bereich der Radschnellwege sogar kürzen.

Appelle ungehört

CDU-Fraktionschef Jens Seidel geht gar nicht darauf ein. „Corona ist nicht an allem Schuld“, sagt er und weist auf Fehler des Ampelbündnisses hin. Appelle des Stadtkämmerer blieben ungehört. Vor allem die Ansage, man müsse sich am Machbaren orientieren, nicht am Wünschenswerten. Das Konsolidierungsprogramm von der Ohes (SPD), nannte Seidel „fast christdemokratisch“.

Die CDU bringe Gestaltungswillen ein. Sie werde sich einsetzen für Verbesserungen in der Schule, in der Wirtschaftsförderung, für Kulturschaffende. Allein – die Angebote würden ausgeschlagen. Dabei müsse der Ratsmehrheit „klar sein, dass wir als zweitgrößte Fraktion nicht am Katzentisch Platz nehmen werden“.

Längst nicht nur Ökopartei

Klimaschutz, Mobilitätswende und soziale Teilhabe sind die Schwerpunkte in der ersten Haushaltsrede der Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Die Grünen seien längst mehr als reine Ökopartei. Sie hätten „weit mehr Themen und Strategien im Köcher“.

Linken-Ratschef Dirk Machentanz findet: „Das ist ein Haushalt für die obere Mittelschicht.“ Die Stadt vernachlässige Obdachlose und sozial Benachteiligte. Die AfD wirft der Stadt schlechtes Wirtschaften vor – und zwar schon weit vor der Corona-Pandemie. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke kommt als nächster zu Wort. Sein Eindruck: „Die CDU empfiehlt sich als Juniorpartner.“

Totes bewahren?

Julian Klippert von der Spaß-„Fraktion“ muss seinen Laptop mit einem Schal verhüllen. Auf dem Rechner ist noch Werbung aus dem OB-Wahlkampf zu entdecken „Hansmann verhindern.“ Er begrüßt Genossen, geschätzte Menschen und „die Kameraden der AfD“ und skizziert provokante Szenen. Beispiel Messe: „Wir haben eine riesige Fläche, die niemand braucht, außer bald für ein paar ferngesteuerte Autos. Die Zeit der großen Messen ist vorbei. Genauso vorbei wie die Vorstellung einer Innenstadt, die nur zum Shoppen gut ist. Das mag großartig gewesen sein, aber Zeiten ändern sich, warum müssen wir versuchen das Tote zu bewahren?“

Sehr peinlich wird es bei der Haushaltsrede des Einzelkämpfers Tobias Braune, neuerdings Mitglied der den Querdenkern nahestehenden „Basis“. Zum Auftakt bittet er Gott um seinen Segen, um dann über Glauben und Corona-Impfstoffe zu schwadronieren. Als ihn Ratsvorsitzender Thomas Hermann ermahnt, fällt Braune dann doch etwas zu Etat ein: „Der Haushalt muss sich an Lebensqualitäten messen lassen.“ Schön wär’s – aber nicht finanzierbar.

Von Vera König