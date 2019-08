Hannover

Ganz egal wo – überall ist von Klimaschutz, Erderwärmung und Fridays-For-Future-Bewegungen die Rede. Das Thema wird immer wichtiger. Dabei spielt auch die richtige Mülltrennung eine wichtige Rolle. Kein einfaches Thema. Wie trennen wir überhaupt richtig? Warum ist das so wichtig? Und was sind die größten Probleme? Wir klären auf.

Allein in der Region Hannover sind nach Angaben der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) mehr als 574.100 Haushalte und rund 41.200 Gewerbebetriebe an die Abfallentsorgung angeschlossen – und durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz eigentlich auch dazu verpflichtet ihren Müll zu trennen. Doch kontrolliert werden kann das nur schwer. „Dabei ist eine gute Mülltrennung Voraussetzung für eine geordnete, ökonomische Entsorgung“, erklärt Helene Herich, Sprecherin von Aha.

Mehr Müll in der Region als im bundesweiten Durchschnitt

Trotz der Klimabewegungen hat die Summe aller Abfälle und Wertstoffe nach wie vor eine steigende Tendenz. 1950 waren es rund 200 Kilogramm Hausmüll pro Einwohner und Jahr. Die Hälfte davon waren Asche, der Rest unterteilte sich in Papier und organische Küchenabfälle. Glas, Kunststoff und Metall spielten damals kaum eine Rolle. 2017 produzierte bundesweit jeder Einwohner im Schnitt rund 462 Kilogramm Abfälle (dazu zählen unter anderem auch Metalle und Holz). Die Region Hannover liegt laut der Abfallbilanz Niedersachsen mit 561 Kilogramm über diesem Durchschnitt. Die Summe unterteilt sich in 186 Kilogramm Hausmüll, 35 Kilogramm Sperrmüll, 16 Kilogramm hausmüllähnlicher Gewerbeabfall sowie 54 Kilogramm Wertstoffe des Dualen Systems und 269 Kilogramm sonstiger Müll zur Verwertung.

Herich begründet den Anstieg der Abfallmengen mit veränderten Lebensführungen sowie Lebensstilen und den damit verbundenen Ess- und Konsumgewohnheiten. Auch der Anteil an Ein- bis Zweipersonenhaushalten und Senioren nehme zu. „Das hat zur Folge, dass kleinere Füllgrößen und vorportionierte Einheiten gekauft werden.“

Verlust von Rohstoffen bei falscher Sortierung

Die größten Probleme der Mülltrennung sieht Herich in fehlender und falscher Trennung. Wichtig ist: „Je sortenreiner getrennt wird, desto besser ist die Wiederverwertung.“ Auch Renate Marcus, Umweltreferentin beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland im Landesverband Niedersachsen (kurz BUND), betont, wie wichtig die Mülltrennung ist: „Erst wenn der Abfall richtig getrennt wird, kann Sorge dafür getragen werden, dass sie in den richtigen Kanälen landen und die stofflichen Potentiale vollständig genutzt werden können.“ Jede Form der falschen Sortierung sei mit einem Verlust von Rohstoffen verbunden.

Mikroplastik landet auch auf den Äckern

Auch für die Umwelt ist eine falsche Trennung fatal. „Das Mikroplastik, also die Kleinstteile von Plastik, landet in unseren Flüssen, Weltmeeren und auch auf Äckern.“ Manche Teile würden bis zu 450 Jahre brauchen, um zu zerfallen. „Das ist katastrophal, denn wir essen das Gemüse, das auf diesen Äckern wächst“, betont Marcus.

Beim Recyceln entstehen minderwertigere Produkte

Dennoch helfe Mülltrennung allein nicht. Wichtig sei neben dem Recycling von Stoffen vor allem die Abfallvermeidung. „Das ist das oberste Ziel der Lebensmittelhierarchie“, so Marcus. Zwar liegt die Recyclingquote bei Glas mit über 85 Prozent derzeit am höchsten. Bei Kunststoffen werden hingegen lediglich 55 Prozent wiederverwertet. Oftmals handelt es sich dabei allerdings um Downcycling. Das heißt, es entstehen minderwertige Produkte, da das aufgearbeitete Material jedes Mal an Qualität verliert. So werden zum Beispiel in der Altpapieraufbereitung die Holzfasern mehrfach genutzt, aber immer weiter beschädigt. Am Ende werden sie nur noch für Toilettenpapier verwendet. Insbesondere Kunststoffe werden in eine deutlich schlechtere Qualität recycelt.

Mehr Aufmerksamkeit für Wertstoffe

Marcus fordert ein Gesetz, das regelt, wie was zu entsorgen und zu trennen ist und appelliert an jeden Einzelnen: „Es fängt schon beim bewusstem Einkauf und der bewussten Verwendung sowie dem Aufbrauchen von Lebensmitteln an.“ Dabei nimmt sie auch die Industrie in die Pflicht. „Mir stehen immer die Haare zu Berge, wenn ich sehe, dass Gummibärchen in kleinen Tüten und dann noch mal in einer großen Tüte verpackt sind.“ Den Wertstoffen müsse genügend Aufmerksamkeit eingeräumt werden, damit Ressourcen- und Klimaschutz betrieben werden kann.

Mehr zum Thema Müll und Recycling

Die häufigsten Irrtümer bei der Mülltrennung Das sind die häufigsten Fehler in Sachen Mülltrennung. Joghurtbecher müssen nicht ausgewaschen werden. Es reicht, diese „löffelrein“ in den Müll zu geben. Allerdings sollten die Deckel vom Becher entfernt werden. „Beides besteht aus unterschiedlichen Materialien. Der Becher ist aus Kunststoff, der Deckel aus Aluminium“, erklärt Renate Marcus. Das Problem: Landet der komplette Becher im Müll für Kunststoffverpackungen, wird er entweder komplett aussortiert und somit nicht recycelt oder aber das Aluminium wird fälschlicherweise mit dem Becher recycelt. Besonders in Zeiten des Onlineversands werden immer mehr Kartons verschickt. Wichtig hierbei: Das Klebeband vor dem Entsorgen im Altpapier unbedingt vom Karton entfernen. Ansonsten wird die Aufbereitung des Papiers erheblich erschwert. Zwar sind Papiertüten deutlich klimafreundlicher als Plastiktüten, doch auch die etwas umweltfreundlicheren Tüten sollten wieder verwendet werden. Denn: „Die Herstellung der Tüten ist sehr aufwendig, da sie sehr stabil sein müssen“, so Marcus. Taschentücher und Haushaltstücher gehören aus hygienischen Gründen in den Restmüll, schließlich können sie mit Krankheitserregern in Berührung gekommen sein. Ähnlich ist es mit stark verschmutzen Papieren und aufgeweichter Pappe: Ab damit in den Restmüll – und nicht in die Papiertonne. In den Biomüll gehören ausschließlich Bioabfälle. Das Problem: Häufig wird Biomüll in einer Plastiktüte gesammelt und diese landet dann ebenfalls in der Biotonne, obwohl sie da überhaupt nicht rein gehört. Besser: Die Tüte auskippen und nochmal verwenden oder den Müll in einer Schale oder altem Papier sammeln. Kassenbons und Fahrkarten gehören – zumindest meistens – in den Restmüll. Das hängt von der jeweiligen Beschichtung ab. Sind sie aus Thermopapier gehören sie in jedem Fall in den Restabfall. Da das aber nicht immer so leicht zu erkennen ist, sollten sie vorsichtshalber gleich in den Restmüll geworfen werden. Auch Backpapier gehört aufgrund seiner Beschichtung immer in den Restabfall. Trinkgläser, Fensterglas, Vasen und Bleikristall gehören nicht in den Altglascontainer: „Diese Gläser haben einen anderen Schmelzgrad“, erklärt Marcus. Das könnte zu Problemen beim Recyceln führen. Also ab damit auf den Wertstoffhof. Auch wichtig: Unbedingt nach Farben sortieren: „Befinden sich drei falsche Gläser pro 1000 Stück, ist die ganze Charge falsch und kann nicht weiterverarbeitet werden“, so Marcus. Glas, das nicht eindeutig zuzuordnen ist, gehört in den Behälter für Grünglas. Vorteilhaft ist es zudem – auch wenn einige Maschinen das schon trennen können – die Verschlüsse vor dem Entsorgen zu entfernen. Batterien gehören in den Sondermüll und nicht in den Restmüll. Anders als oft angenommen, können sie im Restmüll nicht von Magneten herausgeholt werden. „Stattdessen werden sie einfach mitverbrannt“, erklärt Herich. Ähnlich ist es bei Toner und Druckerpatronen: Die sollten auf dem Wertstoffhof abgegeben oder zurück an den Hersteller gebracht werden. Nur dann können sie gut recycelt werden. Kunststoffverpackungen sollten nicht gestapelt werden, auch wenn das Platz spart. „Am Besten lose einpacken. Nur dann können die Sortieranlagen die unterschiedliche Kunststoffe aussortieren“, erklärt Herich. Kunststoffe, die keine Verpackungen sind, wie zum Beispiel Bauklötze, Dias, Schüsseln und Gießkannen, gehören in den Restmüll oder auf den Wertstoffhof und nicht in den Gelben Sack. Und noch ein ganz wichtiger Tipp: Versuchen Sie möglichst immer, defekte Gegenstände zu reparieren, anstatt sie sofort wegzuschmeißen. Alternativ können sie auch im Second-Hand-Haus abgegeben oder verkauft werden. So freut sich noch jemand anderes darüber.

Von Cecelia Spohn