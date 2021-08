Hannover

SPD-Fraktionschef Lars Kelich ist für klare Worte bekannt – und er fand sie kürzlich auch für die Fraktionen am rechten Rand in Hannovers Rat. Bei der AfD und den „Hannoveranern“ handele es sich um „rechtsextreme Parteien, die den Rat lächerlich machen und das System abschaffen wollen“, sagte er in der NP. Hintergrund der Aussage war Kelichs Verärgerung darüber, dass Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nach dem Aus der Ampel – aus Versehen – zunächst auch AfD und „Hannoveraner“ zu Gesprächen eingeladen hatte, um Mehrheiten zu wichtigen Themen auszuloten.

Jens Böning, Parteichef der Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“ sowie deren Fraktionschef im Rat, forderte von Kelich eine Entschuldigung. Dieser habe mit seiner Aussage „ohne Wenn und Aber eine rote Linie überschritten“.

Keine Entschuldigung – Anzeige!

Böning teilt mit, er habe Kelich eine „sehr freundliche und sachliche E-Mail“ geschrieben. Weil er keine Antwort bekommen habe und Kelich sich auch kürzlich nicht bei einer Diskussionsrunde der HAZ entschuldigt habe, habe er sich dazu entschlossen, Anzeige gegen den SPD-Fraktionschef zu erstatten. Dieses sehe er als „die allerletzte Möglichkeit“ an, die er „eigentlich niemals anwenden wollte“, erklärt Böning.

„Mich beeindruckt das nicht“, sagt Kelich. Es sei erst „wenige Monate her“, dass Gerhard Wruck, Bönings Fraktionskollege im Rat, von „Asyltourismus“ gesprochen habe. Für Kelich ein Ausdruck „eindeutig aus dem rechtsextremen Milieu“. Wer sich so verhalte, müsse damit rechnen, dass „das Pendel zurückschwingt“.

Eklat in der Regionsversammlung schockierte die Politik

Kelich verweist auch auf einen Eklat, den die „Hannoveraner“ im Juni 2018 in der Regionsversammlung provoziert hatten. Eine Rede der Fraktionsvorsitzenden Marina Sosseh zum Thema unbegleitete, männliche Flüchtlinge hatte einen Großteil der Politiker so schockiert, dass sie empört den Saal verlassen hatten. Sie ist in einer Doppelspitze neben Böning auch Vorsitzende der Wählergemeinschaft.

Die Polizeidirektion Hannover bestätigt den Eingang der Anzeige gegen Kelich. Nun würden Ermittlungen getätigt, „ob Straftatbestände erfüllt sind“.

AfD geht mit Anwalt gegen die Stadt vor

Die Stadt wiederum hat Ärger mit der AfD. Auch das hängt mit der Aussage von Kelich zusammen. „Dass die Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch auch an die AfD und die Hannoveraner ging, ist ein organisatorischer Fehler“, hatte ein Stadtsprecher daraufhin erklärt. Der Oberbürgermeister arbeite „selbstverständlich nicht mit Rechtsextremen zusammen“. Zu einem neuen Termin für Gespräche über Mehrheiten seien „nur die demokratischen Kräfte im Rat“ eingeladen worden, hieß es.

Hannovers AfD-Chef Jörn König sah darin die Neutralitätspflicht der Stadt verletzt und forderte diese per Anwalt dazu auf, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Das tat die Stadt nicht. Allerdings kündigte diese laut König mittlerweile an, dass sie die Aussagen nicht wiederholen und die Anwaltskosten der AfD größtenteils übernehmen werde. „De facto ist das ein Schuldeingeständnis“, sagt König. So will die Stadt das jedoch nicht verstanden wissen. Sie begründet ihr Einlenken damit, dass es grundsätzlich nicht ihre Aufgabe sei, „das Verhältnis einzelner Parteien zur freiheitlich demokratischen Grundordnung zu bewerten“.

Gegen SPD-Mann Kelich will die AfD – anders als Böning – nicht vorgehen. „Auch wenn die Aussage Unsinn ist, weil wir weder undemokratisch noch rechtsextrem sind, ist das wohl von der Meinungsfreiheit gedeckt“, sagt König. Böning seinerseits hatte sich ebenfalls bei der Stadt beschwert und die Differenzen nach eigenen Angaben in einem persönlichen Gespräch mit dem Stadtsprecher ausgeräumt. „Damit ist die Sache für mich erledigt“, erklärte er anschließend.

Von Christian Bohnenkamp