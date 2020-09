Hannover

Auf die Weihnachtsgrüße seines Kollegen hätte Helmut Maier (Name geändert, 54), Polizeikommissar in einer deutschen Großstadt, gut verzichten können. Das Verschicken von Chats mit Adolf Hitler als Weihnachtsmann und Sprechblase: „Ho Ho Holocaust“ oder Weihnachtskugeln mit Hakenkreuz ist eine Straftat. Maier tat das, wozu mehr als ein Dutzend Kollegen samt Vorgesetzten sich nicht in der Lage sahen. Er zeigte seinen Kollegen an.

Was er dann erlebte, spottet jeder Beschreibung. „Ich wurde versetzt, angeblich um mich zu schützen.“ Doch auf der neuen Wache war schnell klar, was der neue Kollege getan hatte. „Ey, was willst Du hier?“, war noch eine der freundlicheren Ansprachen. Der Beamte wurde ignoriert. Er sollte allein zu Einsätzen fahren. Den Polizeikommissar hätte es nicht überrascht, wenn sich die Kollegen in einer brenzligen Situation etwas mehr Zeit gelassen hätten.

„Keiner will als Verräter gelten“

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen wird derzeit gegen 30 Polizisten ermittelt. Sie haben in Chatgruppen ausländerfeindliche, rechtsradikale Bilder und Sprüche verschickt. Der Essener Polizeipräsident Frank Richter meinte: „Es erschüttert mich, dass keiner der beteiligten Beamten sich dem Dienstherren gegenüber gemeldet hat.“

Für Kommissar Maier ist das keine Überraschung. „Keiner will als Verräter gelten. Bei der Polizei gibt es Menschen, die den Korpsgeist über das Recht stellen.“ Das ist die bittere Erkenntnis eines untadeligen Beamten. In seinem Fall musste er erleben, dass die Vorgesetzten das Thema „ Rechtsradikalismus auf der Wache“ nach einem Gespräch mit dem Delinquenten für erledigt erklärten.

Doch das Thema ließ sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Der Staatsanwalt ermittelte bereits. Doch was ist mit den Kollegen geschehen, die in der Chatgruppe die Bilder erhielten oder gar weiterleiteten? Sie haben sich der Strafvereitelung schuldig gemacht. Ermittlungs- und Disziplinarverfahren hätten folgen müssen. Aber nichts ist geschehen.

Führungskräfte wollten Vorfall vertuschen

Helmut Maier traut sich auch heute nicht, unter seinem wahren Namen mit Nennung der Dienststelle in der Öffentlichkeit zu reden. „Es waren Führungskräfte in die Vertuschungsaktion involviert“, erklärt er. Führungskräfte, die heute noch im Dienst sind. Führungskräfte, die ihm auch heute noch das Leben schwer machen können; zum Beispiel, wenn es um seine Beförderung geht.

Es gibt jährlich etwa 2000 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten in Deutschland. Nur rund zwei Prozent kommen vor Gericht. „Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als fünfmal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen“, sagt der Kriminologe Tobias Singelnstein von der Uni Bochum gegenüber „Kontraste“ und dem „Spiegel“. Die meisten Strafanzeigen gibt es wegen Körperverletzung im Amt. Sicher sind viele Anzeigen auch von Festgenommenen initiiert, um von eigenen Vergehen abzulenken. Aber Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund? Da ist das statistische Feld eher dunkelbraun.

Wie verbreitet ist Rechtsradikalismus in der Polizei ?

Es fehlen wissenschaftliche Untersuchungen. Und wo Wissen fehlt, bleibt nur moralische Empörung. So spricht Innenminister Herbert Reul ( CDU) angesichts der neuen Vorkommnisse in Nordrhein-Westfalen von einer „Schande für die Polizei“. Früher war von „Einzelfällen“ die Rede. Und angesichts von Tausenden von Polizisten seien ein paar schwarze Schafe halt normal. Dass aber auch die wenigen Verfahren wegen rechtsradikaler Verfehlungen sehr häufig eingestellt werden, wird gerne verschwiegen.

Für Polizeikommissar Maier kann man in Sachen „ Rechtsradikalismus“ bei der Polizei nicht von Einzelfällen reden. Ein Kollege erzählte ihm von einer Befragung an einer Fachhochschule. Hier werden künftige Führungskräfte der Polizei ausgebildet. Dort wurde „ Maiers Fall“ geschildert. Eine große Mehrheit der Absolventen stufte das Verhalten des Polizeikommissars als „übertrieben“ ein.

Kriminologen kritisieren seit längerem ein Führungsproblem bei der Polizei. Der Mainzer Professor Thomas Feltes bemängelte schon 2010: „Wer in der Polizei nicht problemlos funktioniert, der muss mit massivem Druck bis hin zu Mobbing rechnen. Sollten dennoch Probleme nach außen dringen, dann wird alles daran gesetzt, den ,Verräter´ zu denunzieren (…).“ Führungskräfte haben laut Feltes im Schutz von aufrechten Beamten eine entscheidende Rolle. „Wenn sie selbst Fehlverhalten praktizieren, unterstützen oder auch nur diesen Eindruck erwecken, dann wirkt sich dies unmittelbar auf die Mitglieder dieser Institution aus.“

Polizeivertrauensstellen funktionieren nicht

Diese Einschätzung passt exemplarisch zum „Fall Maier“. Und zeigt, warum der intransparente Polizeiapparat kaum zur Selbstreinigung fähig ist. Mehrere Bundesländer haben Polizeibeauftragte oder Polizeivertrauensstellen eingerichtet – mit bescheidenem Erfolg. In Baden-Württemberg gab es in diesem Jahr fünf Beschwerden wegen Rassismus-Vorwürfen gegen Polizisten, in Thüringen gerade mal eine. Gerade in Hinsicht auf Rassismus gibt es Zweifel am Erfolg der Beschwerdestellen. „Es macht mir ehrlich gesagt Sorgen, dass wir so wenig Fälle entdecken“, zitiert das Online-Magazin „Business Insider“ einen Mitarbeiter.

Die Beschwerdestellen sind nicht von Polizei und Politik unabhängig und haben keine eigene Ermittlungskompetenz. Experten sehen darin den Grund für ihr Versagen.

Maier musste erleben, dass ihn der Arbeitgeber nicht schützte. Aber die schlimmste Erfahrung für ihn: „Ich werde wie ein Straftäter behandelt, während die Behörde glaubt, alles richtig gemacht zu haben.“ Würde er wieder so handeln? Mit fester Stimme sagt er: „Ja.“ Doch dieses Mal würde er es anders machen. „Ich würde jeden Kollegen einzeln anzeigen, dann hätte man was tun müssen, und hätte sich nicht wegducken können.“

Sein Kollege wurde wegen Verwendung von Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation verurteilt. Er ist immer noch im Dienst.

Von Julian Körber