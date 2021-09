Hannover

Die Nacht war kurz, die Liste der Gratulanten lang: Am Morgen nach dem überraschenden Einzug in den Bundestag hatte Rebecca Schamber noch eine Vielzahl Glückwünsche abzuarbeiten, die in den vergangenen Stunden per Kurznachrichten über ihr Handy eingegangen waren. Auch Wahlverlierer Hendrik Hoppenstedt sei darunter gewesen, sagt Rebecca Schamber. Das habe sie gefreut. Dass die 45 Jahre alte Polit-Newcomerin aufseiten der SPD dem Berliner CDU-Schwergewicht Hoppenstedt – immerhin Staatsminister unter Kanzlerin Merkel – das Mandat im Wahlkreis 43 (ehemals Hannover Land-I) abgenommen hat, gilt als die größte Überraschung aller Wahlergebnisse in der Region Hannover.

Auch wenn Ihr Vorsprung am Ende knapp war. 3112 – so viele Stimmen lag SPD-Frau Schamber vor CDU-Mann Hoppenstedt. In Zahlen: 33,68 Prozent stimmten für die Kandidatin aus Neustadt-Borstel, 31,88 Prozent für den Kandidaten aus Burgwedel. Punkten konnte Schamber vor allem in den größeren Wahlkreis-Städten Wunstorf, Neustadt und Garbsen – dagegen hatte Hoppenstedt keine Chance. „Ich war sehr viel unterwegs, bin in meiner Gegend verwurzelt. Das hat mir sicher geholfen“, sagte die Wahlsiegerin am Montag. Zu ihrem Wahlkreis gehören die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Garbsen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf.

2010 tritt Schamber in die SPD ein und macht sofort Karriere

„Der Bundestrend sprach eindeutig gegen mich und die CDU, aber natürlich muss ich mich selber hinterfragen“, hatte der Unterlegene noch in der Wahlnacht gesagt. Der 49 Jahre alte Jurist zieht dennoch in den Bundestag ein – seine Partei hatte Hoppenstedt als Zugpferd auf Platz eins der Landesliste gesetzt.

Was mit ihm im politischen Berlin nun wird, hängt vom Ausgang der Regierungsbildung ab. Muss die CDU in die Opposition, war es das sicher auch mit einem Amt. Das Ticket nach Berlin kommt für Hoppenstedts Kontrahentin hingegen gerade richtig: Am 31.Oktober endet ihr Vertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Wahlkreis- und Berliner Büro von Caren Marks, in dem sie seit 2013 arbeitet. Deren Wahlreis hat sie nun beerbt.

Mit der Wahl in den Bundestag hat Schamber aber auch eine steile Karriere innerhalb der SPD hingelegt. 2010 in die Partei eingetreten, war sie gleich Vize-Ortsvereinsvorsitzende in der Wedemark, seit Februar 2020 ist sie deren Vorsitzende. Fünf Jahre saß die Mutter von zwei Söhnen (14 und 17 Jahre) zudem im Rat der Gemeinde, nach dem Umzug mit der Familie nach Neustadt-Borstel engagierte sie sich dort – und hat sich vor zwei Wochen in alle Kommunal-Gremien wählen lassen: In den Ortsrat Mühlenfelder Land, in den Rat der Stadt Neustadt und auch in der Regionsversammlung hat die Sozialdemokratin jüngst ein Mandat von den Wählern bekommen.

Volle Rückendeckung der Neustädter Sozialdemokraten

Kein Zufall. Schamber genießt die volle Unterstützung der Neustädter Sozialdemokraten. Als die Nominierungen für die Gremien im Frühjahr durch waren, kannte die Freude darüber keine Grenzen. Von „einfach genial“ (Fraktionssprecherin Andrea Czernitzki) über „unfassbar fähig“ (Ratsfrau Lea Sommer) und „hundertprozentig gut für unseren Wahlkreis“ (Axel Schlicker, SPD-Eilvese) reichten die Reaktionen und Einschätzungen. Ortsrat, Ratsmitglied, Regionsversammlung, Bundestag: Hat sie sich etwa zu viel vorgenommen? „Nein“, sagt Schamber. „Dass ich in den Bundestag gewählt werde, damit war ja nicht zu rechnen.“

Der Wahlerfolg führt nun aber dazu, dass sich die 45-Jährige von Aufgaben trennen wird. Fest steht, dass sie den Vorsitz bei der SPD Wedemark abgibt, was schon vor Kommunal- und Bundestagswahl abgesprochen gewesen sei: „Das soll jemand machen, der vor Ort wohnt.“ Ein Kandidat werde bereits eingearbeitet. Die Neuwahlen sind Anfang 2022. Wahrscheinlich ist außerdem, dass Schamber ihr Mandat für die Regionsversammlung zurückgibt – aus Zeitmangel. „Das wird knapp und eng“, sagt sie.

Trotz Bundestag will Schamber in Ortsrat und Rat mitarbeiten

Das Mandat für Ortsrat und Rat der Stadt will Schamber aber behalten. „Das ist mir wichtig. Ich will wissen, was die Leute vor Ort wollen und wo ihre Probleme liegen. Ich will in die Vereine und Verbände reinhören.“ Das macht sie bereits: Schamber ist Mitglied im Förderverein Nöpke und im Dorfgemeinschaftsverein Borstel, engagiert sich bei der Neustädter Tafel. Dieses Wissen um die Befindlichkeiten der Menschen in ihrer Region wolle sie nun in die Berliner Politik hineintragen, sagt sie.

Auf ihrer Internetseite hat die Neu-Bundestagsabgeordnete eine Reihe von Interessensgebieten angegeben, etwa Klimawandel, Bildung und Forschung, Wirtschaftsförderung, Pflege und Gesundheit sowie „Lust auf Europa“. Zu viel Themen für Berlin, das weiß sie. „Ich habe mich für einen Ausschuss beworben, in dem es um Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Kommunales geht. Ob ich den bekomme, weiß ich noch nicht.“

Am Montagabend reist Schamber das erste Mal nach Berlin, es gibt ein Kennenlern-Treffen SPD-interner Gruppen. Darauf sei sie gespannt, sagt die SPD-Frau, die sich innerhalb der Sozialdemokratie selber eher zur Mitte zählt.

Von Andreas Voigt