Hannover

Bei mehreren Razzien hat die Polizei in Hannover zahlreiche gefälschte Impfpässe beschlagnahmt. Durchsucht wurden in der Landeshauptstadt und im Umland Wohnungen, Geschäfte und Fahrzeuge. Die Verdächtigen waren bereits 2021 in den Fokus der Fahnder geraten.

In den vergangenen Wochen vollstreckten die Beamten etwa zwei Dutzend Durchsuchungsbeschlüsse. Ziel war es, Impfausweise mit gefälschten oder falschen Eintragungen sowie weitere Beweise zu finden. In vielen Fällen hatten Verdächtige versucht, mit manipulierten Dokumenten digitale Impfzertifikate erhalten.

Mutter organisiert gefälschte Impfpässe

So auch eine Frau (21), die im November in einer Apotheke in Linden-Mitte auftauchte. Die Überprüfung der eingetragenen Daten im Impfpass ließ für eine Angestellte nur den Schluss zu, dass es sich um eine Fälschung handelt. Während die 21-Jährige flüchtete, meldete die Apothekerin den Fall der Polizei.

Die Ermittler statteten der Verdächtigen jetzt in ihrer Wohnung einen Besuch ab. Dabei räumte der Bruder der 21-Jährigen ein, dass die Mutter (52) für die gesamte Familie gefälschte Impfpässe organisiert habe. Die Polizisten stellten ein Genesenenzertifikat, ein digitales Impfzertifikat und ein Mobiltelefon sicher. Auch gegen die 52-Jährige wird nun ermittelt.

Einen besonders schwerwiegenden Fall im Zusammenhang mit der Fälschung von Impfausweisen deckte die Polizei mithilfe des Mitarbeiters (49) eines Autohandels auf, der in dem Unternehmen für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zuständig war. Nachdem aufgrund der Aufmachung des Impfpasses Zweifel an der Echtheit des Dokuments aufgekommen waren, stellte der Mann einen Kollegen (30) zur Rede. „Der räumte dann auch ein, dass der Impfpass gefälscht ist“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Quelle: dpa (Symbolbild)

Unfassbar dreist: Der Täter hatte den gefälschten Impfpass auch genutzt, um im Oktober und November 2021 einen Urlaub in Südamerika zu verbringen. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem damaligen Hochinzidenzgebiet erschien der 30-Jährige trotz Corona-Infektion und unverkennbarer Symptome zur Arbeit in der Firma. Wenig später erkrankten insgesamt fünf weitere Kollegen an Covid-19.

Der 30-Jährige wurde in der Firma zunächst beurlaubt und anschließend gefeuert. Bei der nun erfolgten Durchsuchung seiner Wohnung in der List beschlagnahmten Polizisten einen Laptop, ein Mobiltelefon sowie einen gefälschten Impfausweis und den Reisepass des Mannes.

Polizist hört Gespräch über Fake-Impfpässe

Ins Visier der Fahnder geriet auch ein Friseurgeschäft in Döhren. Bei der Durchsuchung des Salons stießen die Beamten auf einen gefälschten Impfpass und zwei Nachweise zum Erstellen von Impfzertifikaten. Was war passiert? Im Januar unterhielten sich zwei Mitarbeitende über den Handel mit gefälschten Impfpässen. Einer der Beteiligten einem Kollegen gleich mehrere Dokumente. Was das Duo nicht wusste: Im Frisierstuhl saß ein Kunde (24), der Polizeibeamter ist. Nachdem Strafanzeigen geschrieben wurden, folgte nun die Durchsuchung des Geschäfts. Dabei stießen die Ermittler auf einen gefälschten Impfpass und zwei Nachweise zum Erstellen von Impfzertifikaten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem Vorwurf der Urkundenfälschung sieht sich auch eine Frau (43) ausgesetzt, die in einem hannoverschen Krankenhaus angestellt war. Um ihren Impfstatus zu belegen, reichte sie im Dezember 2021 ihren Impfpass ein. Eine mit der Überprüfung beauftragte Mitarbeiterin der Klinik wurde jedoch misstrauisch und erkannte gefälschte Eintragungen in dem Dokument.

Daraufhin wurde gegen die 43-Jährige ermittelt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass drei ihrer Kolleginnen, die untereinander befreundet waren, ebenfalls gefälschte Impfpässe in dem Krankenhaus vorgelegt hatten. Die Polizei leitete auch gegen die 32, 51 und 57 Jahre alten Frauen Ermittlungsverfahren ein.

Vier falsche Nachweise im Krankenhaus

Nun folgten die Razzien in den Wohnungen der Frauen. Dabei wurden mehrere Impfausweise und Mobiltelefone sichergestellt. Wie sich herausstellte, waren die Impfpässe der beiden Kinder der 43-Jährigen ebenfalls gefälscht. Auch gegen sie laufen nun Verfahren.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der 57-Jährigen fiel den Einsatzkräften auf, dass auch der Impfpass des Ehemannes Fälschungsmerkmale aufwies. Gegen wird ebenfalls ermittelt. Die vier Frauen sind inzwischen nicht mehr in dem Krankenhaus beschäftigt. Kurz nachdem sie mit ihrem Fake-Impfpass aufgeflogen war, ließ sich die 43-Jährige in der Klinik gegen das Coronavirus impfen.

Quelle: dpa (Symbolbild)

Welche strafrechtlichen Folgen die Nutzung von gefälschten Impfpässen oder unrichtiger Gesundheitszeugnisse hat, bekamen inzwischen mehrere Täter zu spüren. Ein 24-Jähriger aus Linden-Nord wurde inzwischen in einem beschleunigten Verfahren zur 300 Euro Geldstrafe verurteilt. 1800 Euro Strafe muss eine Frau (59) zahlen. Die Inhaberin eines Friseurgeschäfts war zweimal mit einem unrichtigen Attest erwischt worden, das sie von der Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung befreite.

Arzthelferin muss 4200 Euro Strafe zahlen

Eine Arzthelferin (26) aus einer Praxis in Langenhagen wurde zu 4200 Euro Geldstrafe verurteilt, weil sie im Impfpass des Lebensgefährten (25) einer Bekannten aus Gefälligkeit falsche Eintragungen vorgenommen hatte. Das Fake-Dokument war Ende vergangenen Jahres einem Bundespolizisten am Flughafen Hannover aufgefallen, als der 25-Jährige es nach der Rückkehr von einer Reise vorzeigte. Auch gegen den Mann wurde eine Anzeige geschrieben.

Quelle: dpa (Symbolbild)

Die Zahl der Verfahren, die die Polizeidirektion Hannover seit dem vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Impfpass-Fälschungen einleitete, bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Meist fielen die manipulierten Dokumente Mitarbeitern in Apotheken auf, in denen die Nachweise digitalisiert werden sollten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt registrierte die Polizei auch bei Kontrollen in Gewerbe- und gastronomischen Einrichtungen immer wieder gefälschte Impfausweise. Nach Einschätzung der Behörde deutet vieles darauf hin, dass die Fälschungen vorwiegend aus kommerziellen Angeboten stammen und eher selten selbst angefertigt wurden. Dabei sind die Impfpässe meist an sich echt, jedoch die Eintragungen falsch oder gefälscht.

Von Britta Mahrholz