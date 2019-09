Hannover

Mit einem gezielten Schlag ging die Polizei am Donnerstag gegen die Drogenszene an der Auestraße ( Linden-Süd) vor. Bei einer Razzia am Skaterpark kontrollierten die Beamten 22 Verdächtige. Bilanz: 25 Gramm Marihuana, 250 Tabletten und zwei verbotene Messer wurden beschlagnahmt, zwei Männer festgenommen.

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei mehrere Beschwerden von Anwohnern und Passanten an der Auestraße erhalten. Es ging um den teilweise offenen Konsum von harten Drogen in der dortigen Grünanlage sowie Verunreinigungen durch benutzte Spritzen. Zudem gab es Hinweise, dass in dem Bereich harten Drogen auch verkauft werden. Am Montag nahmen zivile Polizeibeamte bereits zwei mutmaßliche Drogendealer fest. Die 22 und 24 Jahre alten Männer waren beim Verkauf von Kokain beobachtet worden. Bei Durchsuchungen einer Wohnung und eines Drogenverstecks beschlagnahmten die Fahnder 145 Gramm Kokain (zu insgesamt 330 verkaufsfertigen Konsumeinheiten verpackt) und fast 600 Euro Bargeld. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag einem Richter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte.

22 Verdächtige kontrolliert

Aus diesem Anlass legte die Polizei am Donnerstag mit einer Razzia nahe des Skaterparks an der Auestraße nach. Sie kontrollierte 22 Verdächtige und leitete sieben Strafverfahren ein – darunter Verstöße gegen das Arzneimittel-, das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz. Zudem muss sich der Fahrer eines BMW wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten – „ob er zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, muss nun eine Blutprobe klären“, sagte Polizeisprecher Andre Puiu.

Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler 25 Gramm Marihuana, über 250 Tabletten, die offenbar für den illegalen Handel bestimmt waren, ein Spring- sowie ein Butterflymesser. „Ein 21-Jähriger hielt sich illegal in Deutschland auf und wird nun zum Zwecke der Abschiebehaft einem Richter vorgeführt“, so Puiu. Einen 31 Jahre alten Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Einsatzkräfte ebenfalls fest. Alle Kontrollierten erhielten zudem einen Platzverweis für die Grünanlage.

Von api