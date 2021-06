Razzia: Polizei durchsucht nach Einbruchsserie drei Wohnungen in Hannover

Hannover

Nach einer Serie von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäusern in der Calenberger Neustadt und in leerstehenden Studentenwohnungen hat die Polizei Hannover am Montag fünf Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht. Dabei stießen die Einsatzkräfte nicht nur auf mutmaßliches Diebesgut.

Von Dezember bis Februar 2021 waren der Polizei 13 Einbruchsdiebstähle in Mehrfamilienhäuser gemeldet worden. Allein in einem Haus an der Humboldtstraße in Hannover-Mitte sind demnach dabei allein 15 zum Teil auch leerstehende Studentenwohnungen zur Tageszeit aufgebrochen worden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ermittlungen, auch mit Hilfe durch Zeugenaussagen, hätten dann auf die Spur von fünf Tatverdächtigen im Alter von 17, 22, 23, 23 und 30 Jahren geführt, die in unterschiedlicher Besetzung die Einbrüche verübt haben sollen.

Um den Verdacht zu erhärten und Beweismittel zu sichern, setzte die Polizei nach eigenen Angaben ab dem frühen Montagmorgen gerichtliche Durchsuchungsbeschlüsse um und suchte fünf Wohnungen in Hannover, Isernhagen, Laatzen und Seelze auf.

Diebesgut oder nicht?

Zwei der verdächtigen Wohnungen waren inzwischen neu vermietet worden, in einer Wohnung in Hannover-Mitte trafen die Polizisten einen 23 Jahre alten Beschuldigten an, entdeckten dort eine Nähmaschine, ein Mikroskop sowie ein Teleskop als mögliches Diebesgut aus den Einbrüchen. Zudem fanden sie 50 „Konsumeinheiten“ der Rauschdroge Marihuana.

Marihuana und Kopfhörer

In einem zweiten durchsuchten Objekt in Isernhagen-Altwarmbüchen entdeckten die Einsatzkräfte weitere 500 Gramm Marihuana sowie eine weiße Substanz, bei der es sich womöglich um Amphetamin oder Kokain handele. Außerdem fanden sie rund 26.000 Euro mutmaßlich aus Drogengeschäften, 49 Paar hochwertige Kopfhörer und eine Goldmünze.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Drogen gefunden

In der dritten durchsuchten Wohnung an der Seilerstraße in Hannover wurde dann laut Polizei ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen. Bei ihm seien kleinere Mengen Marihuana, Kokain sowie ein gestohlener Ausweis und ein gestohlener Führerschein aus einem der Polizei im April dieses Jahres angezeigten Diebstahl gefunden worden.

Sämtliche verdächtigten Funde seien beschlagnahmt worden, die beiden angetroffenen Tatverdächtigen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß.

Von Ralph Hübner