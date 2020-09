Isernhagen

„Programm haben wir bis zum Februar“ poltert Henry Gellrich, denn es gebe genug Bands und Künstler, die in seiner Blues Garage auftreten wollten. Doch draußen ist jetzt das „neue“ Drinnen, und das bedeutet, dass die Gigs nur Open Air stattfinden können, überdacht von einer schweren Zeltkonstruktion.

Die Seitenwände müssen dabei offen bleiben (sonst wäre es wieder ein Club-Konzert), und so finden gut 200 Zuschauer Platz. Die Gemeinde Isernhagen hat die Rock-Familie Gellrich dabei nach Kräften unterstützt. Die Region Hannover war der härtere Knochen: Etliche Formulare mussten ausgefüllt werden, Konzepte wurden vorgelegt und geprüft. Und glücklicherweise ist das Gelände in privater Hand, sonst hätte es gar nicht funktioniert.

Stilecht: Das Mischpult steht mitten im Zelt auf einem Pick-up. Quelle: Christian Behrens

Ray Wilson ist einer der ersten internationalen Künstler, der wieder in Isernhagen H.B. auftritt. Wilson, ehemaliger Sänger von Genesis und Ex-Frontmann der schottischen Grunge-Band Stiltskin, spielt zwei ausverkaufte Shows zum Wochenende – auch für den Auftritt der Stones-Coverband „Voodoo Lounge“ am Sonnabend gibt es keine Tickets mehr.

Nachfrage bestätigt Hunger nach Live-Musik

Die Nachfrage sagt viel über den Hunger nach Live-Musik aus, entsprechend gute Laune herrscht auf dem Platz des „Motel California“, wie Gellrich seine Hotelanlage liebevoll genannt hat. Denn übernachten kann man hier ebenfalls.

Auf einem amerikanischen Pick-up-Truck haben sie das Mischpult montiert, überall sind herzliche Details zu bestaunen. Das kräftige Logo der Blues Garage leuchtet rot, und dann heißt es „Schön, dass ihr hier rausgekommen seid, aufs Land!“. Freudiger Beifall empfängt Gellrich zu seiner Band-Ansage. Und die startet übergangslos mit „No Son of Mine”. Hinein geht es in den musikalischen Fundus einer der erfolgreichsten Rockbands überhaupt – Genesis. Der Klang des Septetts ist hervorragend, die gesangliche Nähe Wilsons zu Phil Collins ist da, und auch Peter Gabriels Stil steht ihm gut. „Ich entschuldige mich für das schottische Wetter!“ lacht er, denn es gießt immer wieder wie aus Kübeln.

Drinnen wie Draußen: Die Zuhörer genossen das Konzert im Zelt und auf dem Freigelände des Motel California. Quelle: Christian Behrens

Wilson präsentiert die größten Hits der Legenden, und mit seinem unprätentiösen Gesang ist er dabei sehr glaubwürdig. Ob „The Carpet Crawlers“ oder „Land of Confusion“, Ray Wilson ist ein Ausnahmesänger, sauber und stark. Er singt progressive Pop-Hits wie „Home by the Sea“, und auch mal einen Cover-Song, der nicht aus der Feder der Genesis-Musiker stammt: „Mad World“ von Tears for Fears. Bei „In Your Eyes“ von Peter Gabriel verzaubert eine Querflöte die Zuhörer, „Heroes“ von David Bowie darf dann ebenso wenig fehlen, wie „In the Air tonight“, dem Superhit der achtziger Jahre. Mit einem psychedelischen Ausklang zu „Follow You Follow Me“ und dem folkigen „Solsbury Hill” endet der beeindruckende Abend. Bis in den November hinein werden die Live-Konzerte der Blues Garage noch stattfinden. Ein helles Licht in dunklen Zeiten!

Von Kai Schiering