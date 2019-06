Hannover

. Entspannt über den Flohmarkt schlendern, anschließend im Restaurant „Stadtmauer“ frühstücken – so hatte sich Harald Rickmann aus Nienburg seinen Ausflug nach Hannover vorgestellt. Der Sonnabend endete für ihn jedoch mit viel Wut im Bauch. Er bekomme „allenfalls einen coffee to go“, musste er sich im Restaurant „Stadtmauer“ sagen lassen. Die Begründung des Wirtes: Rickmann sei nicht angemessen gekleidet. Selten hat ein NP-Bericht so viele Leserreaktionen hervorgerufen. Hier ist eine Auswahl:

von Andreas Gründel dazu

Bei allem Verständnis für die Gewichtsprobleme von Herrn Rickmann, aber so wie er kann und darf man einfach nicht rumlaufen. Das T-Shirt ist der Figur unwürdig, ebenso wie seine Bermudahose, und als negative Krönung trägt er zu seinen ausgelatschten Sandalen noch Socken. Es bildet sich mir ein Anblick des Grauens. Die Entscheidung des Wirtes ist richtig, und fatal dabei ist vor allem, dass Herr Rickmann auch nicht nur den Anflug von Selbstkritik zeigt. Darüber sollte er mal nachdenken, dass er so in einem Lokal nicht auftreten kann.

von Sandra-Michaela Reichert

Ich finde es eine Frechheit, wie mit dem Herrn und seiner Begleitung umgegangen wurde. Wenn der Laden eh fast leer war, für mich noch unverständlicher! Es gibt in Hannover auch Gastwirte, für die sogar Obdachlose normale Menschen sind (was sie ja auch sind, ganz normale Menschen, die nicht so viel Glück in Leben haben). Daher finde ich es diskriminierend, Menschen nach ihrem Aussehen zu beurteilen! Vielleicht sollte Herr Özgör (der Wirt, d. Red) eine Kleiderordnung aufstellen, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Damit wäre beiden Seiten geholfen!

von Irena Sehls

Ich bin gleicher Meinung wie der Gastwirt. Mir wird schlecht, wenn ich im Restaurant Männer in kurzen Hosen sehe, vor allem ältere. Ich bin selber eine ältere Frau, es muss kein Schickimicki sein, aber gepflegt.

von Karin Moss

Ob bewusst oder unbewusst – die Entscheidung des Wirtes hängt definitiv mit dem Gewicht des Gastes zusammen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Obwohl mir so etwas direkt noch nicht passiert ist, steht eins für mich fest: Wäre ein schlanker Mann mit Bermudas und T-Shirt dort aufgetaucht, hätte garantiert niemand etwas gesagt. Die gleiche Kleidung in solcher Größe wirkt leider nicht mehr schick oder elegant, egal wie sauber sie ist. Deshalb gleich zu behaupten, der Gast hätte Schlafklamotten an, ist eine absolute Frechheit und sehr verletzend. Dass die Haare nach einem Bummel über den Flohmarkt etwas durcheinander sind, ist bei der Länge ganz normal. Dieser Wirt sollte sein Verhalten überdenken. Obwohl er an dieser Location sicher gut verdient, ist es ungeschickt, die – zugegeben immer zahlreicheren – Übergewichtigen derart zu diskriminieren und zu verprellen. Mich hat dieses Lokal auch interessiert, aber nach diesem Artikel wird man mich dort ganz sicher nicht antreffen.

von Steffen Jacob-Rüdiger

So kann man gerade noch zum Flohmarkt gehen, aber aus Respekt dem Wirt und den Gästen gegenüber geht ein solcher Aufzug gar nicht! Ich bin absolut auf der Seite des Gastwirtes. Vielleicht hätte sich der Herr aus Nienburg lieber ein Wurstbrot mitbringen sollen?! Leider haben es viele Leute verlernt, sich auch äußerlich respektvoll zu benehmen!

von Bernd Probst

Meiner Meinung nach hat Herr Özgör absolut richtig gehandelt. Mir ist das auch schon lange ein Dorn im Auge, wie manche Besucher sich kleiden und dann noch meinen, sie seien gut angezogen. Endlich hat sich jemand getraut und dafür gesorgt, dass man als Gast davor verschont wird. Na klar kann sich jeder kleiden, wie er möchte, aber trotzdem sollte man so viel Anstand besitzen und sich dem Umstand entsprechend kleiden.

von N. Herrmann

Der Herr mag ja nett und warmherzig sein, aber der „Stil“ seiner Kleidung ist gruselig. Es kommt wirklich nicht auf teure Designerbekleidung an, jedoch schon auf den Anblick, den man anderen Menschen zumutet. Sie schreiben in dem Artikel von „Wohlfühlkleidung“. Wohl fühlen geht bei wärmeren Temperaturen auch mit kurzärmeligem Hemd und einer passenden Hose, die bei einem 56-jährigen Mann durchaus lang sein darf. Er ist mit seiner Erscheinung leider kein Einzelfall, kaum wird es warm, wird fast alles von sich geworfen, einschließlich des Geschmacksempfindens. Es passt auch wunderbar zu der im Moment herrschenden Gesinnung, sofort von Diskriminierung zu sprechen. Schuld sind immer die anderen. Selbstreflexion? Fehlanzeige! Ja, ich bin der Meinung, dass ein Lokalbetreiber Hausregeln aufstellen darf.

von Wilfried Bertram

Ich würde dem Wirt raten, sich mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik zu beschäftigen. Der Artikel ist für Herrn Özgör geschäftsschädigend. Es ist zu erwarten, dass durch das Verhalten die Umsätze nach unten gehen.

von Günter Kroll

Uneingeschränkt stimme ich der Entscheidung des Gastwirts Bedirhan Özgör vom Restaurant Stadtmauer zu! Einem Menschen mit einem dermaßen schlampigen Outfit hätte ich auch den Zutritt zu meinem Restaurant verwehrt (wenn ich eins hätte). In einem solchen Aufzug kann man sich in seinem Kleingarten bewegen, aber nicht eine Lokalität in der Stadt aufsuchen. Ein Bummel über den Flohmarkt ist schon grenzwertig, weil es eigentlich nur eine Kleidung für den häuslichen Aufenthalt ist. In keinster Weise ist es eine „outdoor“-Bekleidung, und insofern ist es nur korrekt, wenn der Wirt, Herr Özgör, sein Hausrecht ausgeübt hat und auf Benimmregeln für sein Restaurant hingewiesen hat.

von Michael Rauch

Abgesehen davon, dass der Gastronom, der einen sehr gepflegten Eindruck macht, sein Hausrecht ausüben konnte, ist es natürlich verständlich, dass er jemandem den Zutritt verweigert hat, der sich in unangemessener Kleidung in der Innenstadt aufhält. Wer sich in einem solchen Camper-Gammellook aus dem Haus traut, muss eben damit rechnen, dass er nicht überall willkommen ist. In einigen italienischen Badeorten werden Menschen mit einem solchen Outfit gepaart mit der Leibesfülle gar nicht in die Innenstädte hineingelassen.

von Bernd Seiler

Der Wirt hat völlig korrekt gehandelt. Eine Zurückweisung wegen ungepflegten Aussehens hat nichts mit Diskriminierung zu tun, der Gast kann dieses mit einem entsprechenden Auftreten ja verhindern. Es zeugt nicht von großer Intelligenz, wenn man jemanden auf eine solche Selbstverständlichkeit hinweisen muss. Das hat auch was mit der Erziehung zu tun.

von Detlef Wunderlich

Ja, so sieht das nun mal heute in Deutschland aus, da ist man nicht mehr gesellschaftsfähig, nur weil man nicht ins Bild des Wirts passt. Ich bin der Meinung, das ist eine Sauerei. Ich bin Hannoveraner und weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass der Laden von mir keinen Euro bekommt.

von Jan-Hendrik Zuknik

Für einen Besuch im Restaurant Stadtmauer sollte man auch als Flohmarkt-Besucher auf angemessene Kleidung achten. Der Wirt hat genau richtig gehandelt.

