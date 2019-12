Rauschgift-Rocker müssen mit hohen Strafen rechnen

Hannover

Im Rauschgift-Rocker-Prozess drohen den Angeklagten auch bei umfassenden Geständnissen lange Haftstrafen. Nach Verständigungsgesprächen unterbreitete Richterin Britta Schlingmann am Donnerstag ihre Vorstellungen. So darf der vermeintliche Drogenboss Jony B. (36) mit einer Strafe wegen bandenmäßigen Handelns mit Drogen mit einer Haftstrafe von etwa siebeneinhalb Jahren rechnen. Drei weitere Angeklagte, die wie Jony B. in U-Haft sitzen, seien Gefängnisstrafen von etwa sechs Jahren vorgesehen, so die Vorsitzende Richterin der 12. Großen Strafkammer im Landgericht Hannover.

Mit Bewährungsstrafen von bis zu zwei Jahren dürfen drei Männer rechnen, die wegen Beihilfe des bandenmäßigen Drogenhandels angeklagt sind. Aber: „Diese Verständigung gilt nur, wenn alle Angeklagten ein umfassendes Geständnis ablegen“, so die Richterin. Soll heißen: Schert nur einer aus der Bande aus, wird durch verhandelt.

Kein Deal, deutlich höhere Strafen

Kommt es zu keiner Verständigung, dürfen die Angeklagten mit deutlich höheren Strafen rechnen. Das hat die taffe Richterin in vergangenen Prozessen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Am nächsten Verhandlungstag, 7. Januar, werden sich die 15 Anwälte erklären, ob sie den prozessualen Deal annehmen werden.

BESCHLAGNAHMT: Diese Kutte wurde bei einem der Verdächtigen in Langenhagen sichergestellt. Foto: Quelle: Polizei

Die Drogenbande hatte sich als Rockerbande (Brothers till death; Brüder bis in den Tod) getarnt. Doch anstatt dicke Motorräder fuhren sie große BMW’s und Range Rover. Auf Grund ihres lauten, martialischen Auftretens in der Öffentlichkeit mit Rocker-Kutten wurden sie für die Ermittlungsbehörden überhaupt erst auffällig. Anscheinend waren sie schon länger im Drogengeschäft, allerdings hatte die Polizei die Angeklagten bis Herbst 2017 nicht auf dem Schirm.

Hochprofessionelle Hasch-Plantagen

So soll Jony B. mit drei Angeklagten eine hoch professionelle Cannabis-Plantage in Meerbeck (Kreis Schaumburg) aufgebaut haben. Laut Anklage hätten die 1050 Pflanzen 26,5 Kilo Hasch ergeben. Darüber hinaus soll B. zwei Hasch-Felder in Rahden (Kreis Minden-Lübbecke) betrieben haben. Ähnlich professionell, ähnlich ertragreich. Bei ihm wurden 143.000 Euro beschlagnahmt.

Die hohen Strafen lassen vermuten, dass zumindest die Angeklagten in U-Haft Vorstrafen haben.

Von Thomas Nagel