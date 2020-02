Rauchverbot: „Es wird Zeit“

Hannover

Millionen Menschen rauchen in Deutschland. Sie mögen die Geselligkeit am Ascher auf dem Hof, sie genießen den Moment. Und dennoch sind Zigaretten wohl das Unvernünftigste, was diese vielen Menschen sich und allen anderen antun können.

Rauchen auf dem Balkon macht es nicht besser

Mit dem Rauch einer Zigarette verdampfen 4000 Chemikalien – etwa 200 davon sollen akut gesundheitsgefährdend sein. Und zwar nicht nur für denjenigen, der sie selbst inhaliert. Schon das ist ja eigentlich verrückt genug. Gefährdet sind alle, die drum herum stehen – und ganz besonders Kinder, die mit Rauchern unter einem Dach leben. Selbst der vorbildliche Papa, der halt nur dieses eine Laster hat und das nur vor der Tür pflegt, schleppt die Stoffe an Händen und Kleidung wieder in die Wohnung und zu seinen Kindern. Sie haben ein erhöhtes Risiko an Asthma oder Bronchitis zu erkranken, so Experten.

Die Politik muss sich trauen

„Es wird Zeit“ – mit diesem kurzen Satz hat der Kieler Lungenexperte Matthias Kopp das jetzt beschlossene Rauchverbot an Spielplätzen in Schleswig-Holstein kommentiert. In Niedersachsen gilt das mit dem Nichtraucherschutzgesetz schon länger. Ein Anfang. Mehr wohl nicht. Soll man weiterhin rauchen dürfen, wenn im Auto Kinder mitfahren? Oder wenn man selbst Kinder hat, Lehrer oder Erzieher ist. Die Experten sind sich sicher: Es wird Zeit für noch mehr Fragen. Mal sehen, ob sich die Politik traut, die Antworten zu formulieren.

Von Zoran Pantic