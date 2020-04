Rauchmelder rettet 71-Jährigem das Leben

Hannover

Zum Glück hatte er einen Rauchmelder an der Decke: Ein 71-Jähriger ist in seiner Erdgeschosswohnung in Ledeburg verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hätten Nachbarn des Mehrfamilienhauses an der Rigaer Straße am Montagabend um 19.52 Uhr das Piepen des Rauchmelders gehört und die Leitstelle informiert. Unter Atemschutz verschafften sich die Feuerwehrleute der Wache 2 in Stöcken Zugang zur Wohnung des Mannes.

Angebranntes Essen hatte den Rauchmelder aktiviert

Die Wohnung sei verraucht gewesen, in der Küche fanden die Retter den 71-jährigen Mieter bewusstlos auf dem Boden liegend. Er sei in ein hannoversches Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Angebranntes Essen hatte den Rauchmelder aktiviert. Die Wohnung wurde anschließend mit einem Hochdruckgebläse durchlüftet und so vom Rauch befreit.

Von Martin Voss