Rauchen im Auto – es hilft nur ein Verbot

Hannover

Das Auto vollgepackt, die Kinder hinten rein und ab in den Urlaub. Gerne auch nach Italien oder Südfrankreich – die Zigarette wird angezündet, damit das lange Fahren erträglicher wird. Hatten die Kinder Glück, wurde mal das Fenster aufgemacht. Das war die Normalität, vor allem in den 70er und 80er Jahren.

Es ist schon erstaunlich, dass sich so lange nichts getan hat, dass niemand eingegriffen hat. Seit Jahrzehnten wird vor den Gefahren des Rauchens gewarnt, auch des Passivrauchens. Die Kinder auf den Rücksitzen, die das früher für normal halten mussten, hatten und haben nichts davon. Sie atmen auf jeder Tour gefährliche Gifte ein, weil sich Eltern rücksichtslos verhalten. Und die Politik dies einfach mal ignorierte. In Flugzeugen, in Zügen, in Bussen wurden die Zigaretten verbannt – im Auto dürfen Mitfahrer noch weiterhin zugequalmt werden. Ein unhaltbarer Zustand.

Jetzt endlich soll sich das ändern – besser spät als nie. Dank Niedersachsen. Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) machte die Vorreiterin, nun haben fünf Bundesländer eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Die hoffentlich schnell Erfolg bringt. Denn es sind alarmierende Zahlen, die das Deutsche Krebsforschungszentrum veröffentlicht hat: Demnach sind rund eine Million Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Und das, obwohl die Schadstoffkonzentration in verrauchten Autos fünfmal so hoch ist wie in einer verrauchten Bar, so die Experten.

Da wirken die Einlassungen des ADAC schon lächerlich, wenn der Klub an die Eigenverantwortung der Autofahrer appelliert und sich außerdem fragt, wie das Verbot denn kontrolliert werden solle. Auch nicht anders, als bei Handys am Steuer – es muss halt konzentriert hingeschaut werden. Bei so vielen Unvernünftigen hilft halt nur ein Verbot, das ist auch in diesem Fall so. Zur Not verbunden mit einer Geldstrafe. Das war bei der Gurtpflicht übrigens auch nicht anders.

Ein Vorstoß der Gesundheitsminister lief im vergangenen Oktober noch ins Leere – was nicht zu verstehen ist. Nun muss endlich konsequent gehandelt werden, es geht schließlich um die Gesundheit von rund einer Million Kinder.

Von Christian Lomoth