Hannover

Er wollte Spaß, bezog stattdessen Prügel und wurde ausgeraubt: Ein geplantes Treffen mit einer sogenannten Escort-Dame lief für einen 38-Jährigen in Ricklingen deutlich anders als erwartet. Er wurde von zwei Männern überfallen. Die Polizei sucht nun mit Phantomzeichnungen von einem der Männer und der Frau, mit der sich das Opfer verabredet hatte, nach den Tätern.

Dabei verlief der Kontakt zu der Escort-Dame zunächst offenbar recht vielversprechend. Denn es hatte eine erste Verabredung am Donnerstag, dem 5. August gegeben. Für den folgenden Tag wurde dann ein weiteres Treffen vereinbart. Doch als der 38-Jährige am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr am Treffpunkt im Henckelweg ankam, lauerten ihm dort im Treppenhaus zwei Männer auf.

Durch Schlag auf Kopf schwer verletzt

Sie schlugen ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf, wobei das Opfer schwer verletzt wurde. Dann entrissen die Täter dem 38-Jährigen eine Umhängetasche mit Bargeld und setzten sich ab. Der Überfallene konnte einen der Täter sowie die Frau beschreiben, sodass die Polizei Phantomzeichnungen anfertigen konnte. Da die Fahndung bislang keinen Erfolg hatte, bittet sie nun die Bevölkerung durch Veröffentlichung dieser Zeichnungen um Mithilfe.

Phantombilder: Wer kennt diesen Mann und diese Frau? Mit Phantomzeichnungen der vermeintlichen Escort-Dame und einem der Räuber sucht die Polizei nach den Tätern. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Opfer beschreibt Frau und einen Täter

Die Frau soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Das Opfer beschrieb sie als sportlich-schlank, blond, weiß und eher blauäugig. Ein besonderes Merkmal ist ein größerer Leberfleck auf der rechten Schulter. Sie soll keine Tattoos und Piercings haben, allerdings Ohrlöcher. Beim Treffen trug sie eine eng anliegende Jeans, eine weiße, leicht durchsichtige Bluse, eine schwarze Jeansjacke und Turnschuhe. Außerdem hatte sie eine kleine schwarze Handtasche bei sich.

Einer der männlichen Täter soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er wird als dünn, jedoch nicht sportlich beschrieben, von südländischem Aussehen und leicht gebräunt. Die schwarzen Haare waren kurz, die Seiten ausrasiert. Außerdem soll er einen Dreitagebart haben. Bekleidet war er mit einer Jeans mit leichtem Schlag, schwarzen Turnschuhen, weißen Tennissocken und einem schwarzes T-Shirt. Außerdem trug er eine kleine schwarze Ledertasche mit sich.

Zu seinem Komplizen konnte kein Phantombild erstellt werden. Er ist schätzungsweise zwischen 18 und 22 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter und wird von dem Zeugen als groß, schlank und schwarz beschrieben. Zur Tatzeit trug er seine Haare kurz geschoren und war mit einem weißen T-Shirt oder einer weißen Trainingsjacke mit roten Applikationen an den Ärmeln bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Von Andreas Krasselt