Raubüberfall auf Juwelier in Kleefeld: Schmuck und Bargeld erbeutet

Hannover

Ein maskierter Mann hat am Mittwochvormittag einen Juwelier in Kleefeld ausgeraubt. Mit Schmuck und Bargeld entkam er unerkannt, die Angestellten blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat der Räuber gegen 9.10 Uhr den Juwelier an der Scheidestraße. Sofort schrie er die Mitarbeiterinnen (52 und 45) an und schlug auf Schränke und Tresen ein. Aus einer Auslage nahm er mehrere Schmuckstücke und verstaute sie in einer mitgebrachten Tasche. Anschließend zwang der die Angestellten, ihm auch das Geld aus der Kasse zu übergeben. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Mit einem Fahrrad flüchtete der Mann zum Kantplatz, stieg dort in ein Taxi ein und ließ sich im Bereich Berckhusenstraße/Lathusenstraße absetzen. „Hier verliert sich seine Spur“, so Polizeisprecher Martin Richter.

So sah der Täter aus

Der gesuchte Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt. Er wird als sportlich und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover mit heller Applikation. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er trug schwarze Sneaker mit hellen Streifen und eine dunkle Mund-Nase-Bedeckung. Die dunkle Umhängetasche nutze er zum Transport der Beute. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0511/1095555 entgegen.

