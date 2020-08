Hannover

Eine Serie von Raubüberfällen auf ältere Frauen beschäftigt die Polizei in Hannover. Bei den Taten wurde den Opfern jeweils eine Kette vom Hals gerissen, möglicherweise immer von demselben Mann. Zuletzt schlug der Täter am Dienstagnachmittag zu, diesmal in Kirchrode.

Eine 77-jährige Seniorin war gegen 17 Uhr an der Mettlacher Straße in Richtung Neuenkirchener Platz unterwegs, als der Unbekannte ihr in einer fließenden Bewegung die Kette vom Hals riss und in Richtung des Platzes davon lief. Die 77-Jährige blieb zumindest körperlich unverletzt.

Drei Zeugen (48, 10, 10) beobachteten den Raub und alarmierten die Polizei. Doch auch eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Beute war in diesem Fall nicht besonders groß: Es handelte sich um Modeschmuck, Wert etwa 50 Euro.

Hat der Täter einen Komplizen?

Opfer und Zeugen konnten den Täter nur vage beschreiben. Sie schätzen den Mann auf etwa 30 bis 40 Jahre. Er soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte eine Glatze oder sehr kurze Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er eine lange, blaue Jeans und ein ausgebeultes, schwarzes T-Shirt. Die Seniorin gab an, den Mann zuvor in der Nähe gesehen zu haben – in Begleitung eines weiteren Mannes. Von diesem liegt der Polizei keine Beschreibung vor.

Die Fahnder gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser Raubüberfall in Zusammenhang mit einer Reihe ähnlicher Taten in den vergangenen Wochen in Döhren steht. Am 3. 8. war eine Frau an der Olbersstraße, am 18. 8 eine weitere an der Helmstedter Straße und am 21. sowie dem am 24. 8 zwei weitere Seniorinnen an der Wolfenbütteler Straße überfallen worden. In allen Fällen wurden den Opfern Ketten vom Hals gerissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Döhren unter der Telefonnummer 0511/109 36 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt