Hannover

Mithilfe von zwei Phantombildern fahndet die Polizei nach drei Männern, die bereits im August in der List einen Radfahrer (20) ausgeraubt haben sollen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 20-Jährige in der Tatnacht am 19. August (Mittwoch) gegen 2.45 Uhr auf der Podbielskistraße in Höhe der Haltestelle Lortzingstraße von drei Männern umringt. „Sie bedrohten den Radfahrer mit dem Tode und erlangten so dessen Geld“, berichtet Polizeisprecher Michael Bertram. Von zwei Tätern konnten aufgrund der Angaben des Radfahrers Phantomzeichnungen angefertigt werden.

Anzeige

So sollten die Täter aussehen

Der erste gesuchte Mann wird auf Mitte bis Ende 20 Jahre geschätzt. Er ist 1,85 bis 1,90 Meter groß. Sein ungepflegtes Erscheinungsbild wurde durch seinen betrunkenen Zustand zur Tatzeit verstärkt. Die körperliche Statur wird als relativ breit, muskulös und trainiert beschrieben, sein Gang als selbstbewusst und bedrohlich wirkend. Der Kopf ist eher rund und im Kinnbereich eckiger. Dem Zeugen fiel ein slawischer Akzent auf. Zur Tatzeit trug dieser Mann ein schwarzes Nike-Basecap sowie ein weißes Shirt und eine dunkle Jogginghose sowie Sneakers.

Raub in der List: Auch von einem zweiten Täter konnte ein Phantombild angefertigt werden. Quelle: Polizei

Mit der zweiten Zeichnung wird nach einem etwa 40-jährigen Mann gesucht, der etwa 1,70 Meter groß ist. Dieser Mann mit stämmiger bis dicker Statur wird als „Südländer mit einem ungepflegtem Äußeren“ beschrieben, der ein rundes Gesicht hat. Am Nasenrücken sah der Zeuge eine Auffälligkeit in Form eines „Knubbels“. Dieser Mann sprach wenig und lediglich gebrochen Deutsch und trug ebenfalls Sportkleidung mit einem roten Trikot.

Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung

Den dritten Täter beschrieb der Zeuge als etwa 35-jährig mit einer geschätzten Körpergröße von 1,70 Meter und osteuropäischem Erscheinungsbild. Der Mann hat eine schlanke Statur, dunkelbraunes lockiges Haar sowie einen Vollbart. Bei der Tat trug er rote Bekleidung und hatte einen Trolley dabei.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung gegen die drei unbekannten Männer. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich nun die Ermittler mithilfe dieser Veröffentlichung Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizei unter Telefon 0511/1092717 entgegen.

Von api