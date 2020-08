Raub in Hannover: Wer kennt diesen Mann?

Hannover

Die Polizei in Hannover sucht mit einem Phantombild nach einem unbekannten Räuber. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, ereignete sich der Überfall bereits am Sonnabend, 1. August, im Bereich der Rampenstraße in Linden.

Das Opfer, ein 51 Jahre alter Mann, hatte sich an jenem Sonnabend gegen 17 Uhr auf einer Wiese aufgehalten, als sich plötzlich der Gesuchte näherte. Mit erheblicher Gewalt versuchte der Täter, dem Geschädigten eine Tasche zu entreißen.

Zeuge schaltet sich ein

Dabei ließ sich der Täter auch nicht von der Gegenwehr des Mannes beeindrucken. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 51-Jährige den Angreifer wegschubste.

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete das Handgemenge und schaltete sich ein. Als er den Täter fragte, ob er die Polizei benachrichtigen solle, ließ der Räuber die Tasche los und flüchtete in Richtung Küchengarten. Der 51-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Wer kann Hinweise geben?

Nach Angaben des Opfers ist der Gesuchte 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Sein Aussehen wird als „südeuropäisch“ beschrieben. Der Täter sprach mit einem leichten Akzent, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Stoffmütze ohne Schirm, ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck, eine schwarze Trainingshose und schwarze Schuhe.

Die Polizei sucht zurzeit nach dem bislang unbekannten Zeugen, der sich in die Auseinandersetzung einmischte. Von ihm erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zum Täter. Der Passant und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter der Telefonnummer 0511/1093920 zu melden.

Von Britta Mahrholz