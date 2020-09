Raub-Serie in Hannover: Unbekannter überfällt Supermärkte und Kiosk

Hannover

Eine rekordverdächtige Überfall-Serie hat am Sonnabend ein unbekannter Täter in Hannover verübt. Innerhalb von 15 Minuten tauchte der Mann in zwei Supermärkten und in einem Kiosk auf in zwei Stadtteilen auf und bedrohte eine Angestellte und einen Ladeninhaber mit einem Messer. Verletzt wurde niemand.

Die Serie begann gegen 7.15 Uhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, trat der Räuber am Sonnabend das erste Mal in einem Supermarkt am Engelbosteler Damm ( Nordstadt) in Erscheinung. Dort griff er plötzlich in eine geöffnete Kassenlade. Er erbeutete eine geringe Menge Bargeld.

Kassiererin mit Messer bedroht

Bereits gegen 7.20 Uhr zog er die gleiche Masche in einem Supermarkt an der Vahrenwalder Straße ( Vahrenwald) durch. Auch dort wollte er Geld aus der geöffneten Kasse nehmen. Als die Kassiererin dies verhinderte, zog der Täter ein Messer. Der Filialleiter wurde auf die Situation aufmerksam und eilte hinzu. Dann flüchtete der Räuber ohne Beute.

Etwa zehn Minuten später nahm der Räuber einen Kiosk an der Guts-Muths-Straße ( Vahrenwald) ins Visier. Er bedrohte den Kioskbetreiber mit einem Messer und forderte Geld. Dem 64-Jährigen gelang es jedoch, den Täter zu vertreiben.

Derselbe Täter am Werk

Die Polizei fahndet nach dem Räuber. Die Beamten gehen nach derzeitigen Erkenntnissen und aufgrund der in allen Fällen ähnlichen Beschreibung des Mannes davon aus, dass immer derselbe Täter am Werk war.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und rund 25 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einer hellblauen Hose mit hellem Gürtel, einem weißen T-Shirt und dunkler Jacke bekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap und weiße Turnschuhe sowie ein schwarzes Dreieckstuch vor dem Gesicht.

Wer gibt Hinweise?

Wer Hinweise auf den Räuber geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Rufnummer 0511/109555 zu melden.

