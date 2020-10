Raub-Serie in Hannover: Täter überfällt drei Frauen und einen Mann

Hannover

Die Polizei in Hannover sucht einen Serien-Räuber. Der Unbekannte hat in den Stadtteilen Ricklingen und Linden-Süd innerhalb von drei Stunden drei Frauen und einen Mann überfallen. Die Opfer wurden in allen Fällen mit einem Messer bedroht.

Tat Nummer eins ereignete sich am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter näherte sich einer Frau (24) von hinten, umklammerte sie, drohte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Mit der Geldbörse des Opfers flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Täter geht nach demselben Muster vor

Bei den drei weiteren Taten ging der Unbekannte nach demselben Muster vor. Gegen 19.30 Uhr überfiel er eine 43-jährige Frau an der Ritter-Brüning-Straße in Höhe des Durchgangs zur Ricklinger Straße. Er erbeutete Geld.

Unweit von dort wollte er in Höhe eines Bolzplatzes eine 33-jährige Frau ausrauben. Er ging allerdings leer aus. Um 22 Uhr kam es an der Göttinger Chaussee in Höhe des Durchgangs zur Friedrich-Ebert-Straße zum vierten Raub. Opfer war diesmal ein Mann, bei dem der Ganove Geld und eine Sporttasche erbeutete.

Die 33-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, die anderen Opfer blieben unversehrt. Bislang fahndete die Polizei vergeblich nach dem Täter.

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er ist schlank und hat helle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter dunkle Kleidung. Auffällig war, dass er eine Alkoholfahne hatte. Hinweise an das Polizeikommissariat Ricklingen unter Telefon 0511/1093017.

