Rattenhaus: Nachbarschaft hat jetzt auch ein Schädlingsproblem

Hannover

Es tut sich was im Rattenhaus am Engelbosteler Damm 120 in der Nordstadt. Die Stadt hat dem Vermieter eine Frist bis 6. August gesetzt. „Bis dahin muss er die Beauftragung eines Schädlingsbekämpfers nachweisen“, so Stadtsprecher Udo Möller. Es sei auch ein Mitarbeiter der Stadt vor Ort gewesen. Der Zustand des Hauses sei deutlich verbessert gegenüber dem dokumentierten Zustand der Beschwerdeführerin.

„Beschwerdeführerin“ ist Renate Marek. Die Wirtin der Kneipe „Nordstadtbraut“ ist nicht überzeugt, dass sich wirklich etwas geändert habe. „Der Vermieter hat ein Loch in einer Treppe mit Bauschaum verschlossen“, sagt sie. Fotos zeigen, dass die Ratten dadurch geflitzt sind. Ferner sei das Türschloss zum Innenhof ausgebaut worden. Wahrscheinlich, damit Anwohner dort nicht mehr ihre gelben Säcke abstellen. Die Mieterin betont, dass der Innenhof zuerst vom Vermieter vermüllt worden sei. Der zahlreiche Bauschutt, der dort herum liegt, unterstreicht diese Sicht der Dinge. Bei ihr habe sich niemand von der Stadt gemeldet.

Schädlingsproblem hat sich auf die Nachbarschaft ausgeweitet

Für Renate Marek war es kein guter Tag. Am Mittwoch entschied das Landgericht, dass sie nach 20 Jahren ihre Wohnung zum 31. Oktober 2020 verlassen muss. Ihr Vermieter hatte ihr gekündigt. Die Kündigung ging durch, weil die Gastronomin zu spät eine Nebenkostenabrechung gezahlt hatte. Aus ihrer Sicht war der Betrag mit 1100 Euro viel zu hoch und entsprach auch nicht den Anforderungen einer Nebenkostenabrechnung.

So wie es aussieht, hat jetzt die ganze Nachbarschaft an der Ecke Engelbosteler Damm/Haltenhoffstraße ein Schädlingsproblem. „Auf einem Nachbargrundstück wurden Rattenlöcher direkt an der Grundstücksgrenze zum Engelbosteler Damm 120 entdeckt. Wir werden diese Grundstückseigentümer ebenfalls auf ihre Pflicht zur Schädlingsbekämpfung hinweisen“, so der Stadtsprecher.

Politik schaltet sich im Fall des Rattenhauses ein

Die Angelegenheit zieht mittlerweile politische Kreise. Mieterin Marek erklärte gegenüber der NP mehrfach, dass sie seit vielen Jahren bei der Stadt auf den Schädlingsbefall hingewiesen habe. Die Stadt behauptet hingegen, erst ab März 2019 von dem Rattenbefall gehört zu haben. Auf die „Untätigkeit der Stadt“ machte die Kneipenbesitzerin am Mittwoch vor dem Landgericht mit einer Protestaktion aufmerksam, unterstützt von dem Linken-Politiker Fares Rahabi. Der Grünen-Politiker Jannik Schnare will eine Anfrage an die Stadtverwaltung richten, um die Hintergründe aufzuhellen.

Laut der Mieterin lässt der Vermieter das Haus verkommen. Der Vermieter war gegenüber der NP zu keiner Stellungnahme bereit. Ein Telefonat wurde sofort nach Nennung des Namens und des Mediums beendet.

Von Thomas Nagel