Rattenhaus: Die Stadt hat jahrelang nichts unternommen

Hannover

Hat die Stadtverwaltung ihre Pflichten im Rattenhaus ( Engelbosteler Damm 120, Nordstadt) vernachlässigt? Stadtsprecher Udo Möller hält solche Vorwürfe für haltlos. Von März bis Mai 2019 habe es erstmals zahlreiche Beschwerden von Anwohnern gegeben. „Wir haben dann den Eigentümer auf seine gesetzlichen Pflichten hingewiesen“, so Möller. Soll heißen: Der Vermieter ist für die Beseitigung des Problems zuständig und muss die Kosten tragen.

Weiter sagt Möller: „Da wir danach von keinem der Bewohner weitere Hinweise zu Ratten bekommen haben, sind wir davon ausgegangen, dass sich das Problem durch – wahrscheinlich vom Vermieter veranlasste – Bekämpfungsmaßnahmen erledigt hat.“ Frei übersetzt aus dem Amtsdeutsch: Wer nachfragt, auf den kommt bestenfalls Arbeit zu.

Anzeige

Im Innenhof des Engelbosteler Damms 120: Durch dieses Loch verschwinden die Ratten in den Untergrund. Quelle: Nagel

Weitere NP+ Artikel

Trägt Stadt Schuld an der Wohnungskündigung?

Doch auch diese Darstellung ist aus Sicht der langjährigen Mieterin, Renate Marek, nur ein Teil der Wahrheit. „Ich habe seit vielen Jahren immer wieder fernmündlich auf das Rattenproblem bei der Stadtverwaltung hingewiesen“, sagt die Wirtin der Kneipe „Nordstadtbraut“. Passiert sei in all den Jahren nichts. Bei ihren Anrufen habe sie darum gebeten, den Hinweis anonym zu behandeln.

Aus gutem Grund, wie sich jetzt herausgestellt hat. Im März 2019 schrieb Marek eine Mail an die Stadt. Die Stadt habe die Beschwerde mit Namensnennung der Mieterin an den Hauseigentümer weitergegeben. Die Folge war die Kündigung des Mietverhältnisses – nach 20 Jahren. Angeblich soll der Sohn des Vermieters in die Wohnung einziehen. Das Landgericht entscheidet am Mittwoch über die Kündigung wegen Eigenbedarfs.

Mieterin wandte sich in ihrer Not an die Politik

Der Vermieter schweigt zu den Vorwürfen. Seine Frau richtete aus, dass sich ihr Mann im Ausland befinde. Außerdem wolle man zu der Angelegenheit nichts sagen. Eine Handynummer habe ihr Mann nicht. Laut Mieterin Marek benutze der Vermieter seit Jahren das Mietshaus als Abfallhalde. Der Bauschutt im Innenhof und im Keller sprechen nicht gegen diese Behauptung.

Der Mieterin blieb nichts anderes übrig, als sich jetzt an den Bezirksrat Nordstadt zu wenden. So wurde die Sache öffentlich. Stadtsprecher Möller sagt, dass es am 6. Juli eine weitere Beschwerde mit „aussagekräftigen Fotos“ gegeben habe. Der Vermieter sei daraufhin aufgefordert worden, Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen nachzuweisen. Sollte das nicht geschehen, werde die Stadt das „kurzfristig“ tun. Auf Kosten des Vermieters.

Von Thomas Nagel