Ratsherr der „Partei“ outet sich als Vergewaltigungs-Opfer

„Da saß sie. An einem Tisch in der Kneipe. Alles kochte wieder hoch.“ Julian Klippert, Chef der Spaß-“Partei“, ist so gar nicht nach Späßen zumute. Im sozialen Netzwerk Facebook hat er sich nach der zufälligen Begegnung in dieser Woche als Opfer geoutet: „ Sexueller Übergriff, Missbrauch, Vergewaltigung“.

Ein paar Monate lang wussten nur eine Handvoll Menschen, was Klippert Anfang des Jahres passiert war. Jetzt, nach dem Bekenntnis bei Facebook, sprach er auch mit der NP. Er habe „sehr schwarze Tage“ erlebt. So düstere Gedanken gehabt, dass ihm das Leben mit Verlobter und Sohn (fast drei) schwer gefallen sei.

„Ich konnte mich nicht wehren“

Über das, was nach einer Klausurtagung passierte, will der 31-Jährige nicht reden. „Es war mehr als eine bloße Zudringlichkeit oder ein ungewollter Kuss.“ Er habe sich völlig überrumpelt gefühlt: „Ich bin in eine Situation geraten, die ich nicht wollte, und konnte mich nicht wehren.“

Langer FB Detox, aber hier mal ein Update, ja, es betrifft leider meine Person... Gepostet von Julian Klippert am Mittwoch, 20. November 2019

Auf eine Anzeige hat Klippert verzichtet. Er stellte später „die Person“ zur Rede. „Die Frau bereut es, hat sie mir versichert.“ Er selbst suchte Hilfe, Gespräche, Beistand. Den findet er auch im Netz – was ihn tröstet, aber auch schockiert.

„Viele schweigen aus Scham“

„Nach dem Eintrag bei Facebook haben mir viele geschrieben, ihnen sei Ähnliches passiert“, sagt Klippert. Strukturell seien Frauen häufiger Opfer sexueller Übergriffen – aber eben auch Männer erlebten das. „Viele schweigen aus Scham.“ Diejenigen, die jetzt Kontakt suchten, bewunderten seinen Mut. Als Mann über selbst erlebten Missbrauch zu sprechen – dafür gebühre ihm Respekt.

Der Vorsitzende der „Partei“ will nicht mehr schweigen – auch wenn ihn die große Reaktion auf den Facebook-Eintrag schon wieder schwer belastet. Er nimmt wahr, wie ihn Kollegen aus dem Rat oder der Regionsversammlung beäugen. Er wirkt blass und angeschlagen.

Laut Studie der Universität Regensburg sind fünf Prozent der männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland als Kinder sexuell missbraucht worden. Sieben Prozent berichteten von belastenden sexuellen Erfahrungen, etwa doppelt so viele erlebten Grenzverletzungen. Darüber sprechen konnten viele erst nach Jahren.

