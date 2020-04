Ratsfrau Keller näht Masken für einen guten Zweck

Hannover

Nähen ist ihr Hobby. SPD-Ratsfrau Peggy Keller fertig alles Mögliche selbst an. Der Block auf die vielen bunten Stoffreste hat die 56-Jährige auf eine gute Idee gebracht: „Ich nähe Masken und werde den Erlös spenden.“

Nach der Arbeit beim Enercity-Tochterunternehmen Enercity Contracting rattert jetzt allabendlich die Maschine in der Lister Wohnung. „Wenn’s gut läuft“, so Keller, „schaffe ich acht Masken an einem Abend.“ Das sei aber wirklich eine Ausnahme: „Ich will keinen Ärger mit den Nachbarn haben.“

Verkauf von „ Asphalt “ lange Zeit eingestellt

Die kunterbunten Masken gibt sie gegen eine Spende ab, gern gesehen sieben Euro. Das Geld ist bestimmt fürs Straßenmagazin „ Asphalt“. Denn: „Es hat mir in der Seele leidgetan, dass die wirklich bedürftigen Menschen den Verkauf über lange Zeit einstellen mussten. Sie können jede Hilfe gebrauchen.“

300 Euro hat Keller schon als Spende zusammen. Sie hofft auf noch mehr Einnahmen – auch durch Ratskollegen.

Von Vera König