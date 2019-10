Vor Verwaltungsgericht abgeblitzt: Frank Herbert muss 50.000 Euro zurückzahlen

Hannover

Vorm Verwaltungsgericht Hannover ist Frank Herbert, einst Büroleiter des früheren OB Stefan Schostok, mit einer Klage zur Rathausaffäre gescheitert. Herbert, lange Zeit Chefjurist im Rathaus, hatte sich dagegen wehren wollen,fast 50.000 Euro an gesetzeswidrig erhaltenen Bezügen zurückzuzahlen.

Vom April 2014 bis Ende Mai 2018 hatte Schostoks Vertrauter zusätzlich zu seiner B2-Besoldung (aktuell monatliche Grundbezüge von 7610,93) Zulagen erhalten. Die Stadt forderte die Summe mit Bescheid vom 29. November 2018 zurück, bot sogar Ratenzahlung in Höhe von 1300 Euro monatlich an.

Herbert hätte gegen diesen Bescheid bis zum 31. Dezember 2018 Widerspruch eingelegen müssen. Tatsächlich aber ging dieser verspätet ein. Begründung seiner Anwältin Angelika Bode: Am 28. Dezember sei sie wegen einer Grippe einem Kollaps nahe gewesen. Sie habe mündlich ihrer Bürokraft die Weisung erteilt, den Widerspruch zu fertigen, von einer Kollegin unterschreiben zu lassen und an die Stadt zu faxen.

Erhöhte Sorgfaltspflicht

Das aber passierte nicht. Die 2. Kammer unter Vorsitz von Ulrich Schulz-Wendel sieht darin ein Verschulden. Eine mündliche Anweisung habe in diesem Fall wegen der erhöhten Sorgfaltspflicht nicht ausgereicht. Schulz-Wendel hatte schon vorher festgestellt, die von der Stadt festgesetzte Ratenzahlung sei „in der Höhe nicht zu beanstanden“.

„Ob hier Untreue oder Anstiftung zur Untreue vorliegt, muss hier niemanden interessieren“, stellte Schulz-Wendel fest. Bekanntlich wird das Landgericht entscheiden, ob eszum Prozess gegen Herbert, Schostok und den einstigen Personaldezernenten Harald Härke kommt. Der soll die gesetzeswidrigen Zulagen an Herbert abgenickt haben. Wegen der Gesetzeslage, so der Kammervorsitzende, seien solche Zusicherungen oder Vereinbarungen allerdings unwirksam.

Weiter krank geschrieben

Herbert, der zur Verhandlung im anthrazitfarbenen Anzug erschien, hörte angespannt den Ausführungen zu. Er ist nach seiner Versetzung aus dem Rathaus ins Ihme-Zentrum seit Juli 2018 krank geschrieben. Er macht geltend, dass er jährlich gut 1000 Überstunden geleistet und Schostok Tag und Nacht zur Verfügung gestanden habe.

„Die Beamtenbesoldung ist streng an das Gesetz gekoppelt“, so der Vorsitzende Richter. Die Kammer wies die Klage ab. Ob Herbert in Berufung geht, wird seine Anwältin nach Urteilsbegründung entscheiden.

Von Vera König