Rathausaffäre: Jetzt sprechen die engsten Mitarbeiterinnen

Hannover

Einer der spannendsten Prozesse der Stadt geht in seine nächste Runde. Am Donnerstag, 6. Februar, beginnt um 9.30 Uhr der fünfte Verhandlungstag in Sachen Rathausaffäre. Im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hannover sitzen Ex-OB Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und der einstige Personaldezernent Harald Härke auf der Anklagebank des Landgerichts Hannover Platz (die NP wird mit einem Live-Blog vom Verfahren berichten).

Ester Zeuge wird der ehemalige Leiter des städtischen Fachbereichs Rechts sein, der inzwischen zu einer anderen Kommune gewechselt ist. Er soll Zeuge von Gesprächen gewesen sein, bei dem es um die gesetzeswidrigen Zulagen von Frank Herbert ging. Von Mai 2015 bis August 2018 hatte der einstige Chefjurist der Stadtverwaltung Boni kassiert, die nicht vereinbar waren mit seiner B2-Besoldung. Dadurch ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Wird Härke durch Zeuginnen entlastet?

Außerdem werden sich die einstige Büroleiterin und die Sekretärin Härkes sowie die Assistentin Herberts zur Rathausaffäre äußern. Möglicherweise könne seine ehemals engsten Mitarbeiterinnen den einstigen Dezernenten (seit November im Ruhestand) entlasten. Härke hatte ausgesagt, die ebenfalls gesetzeswidrige Zulage an den einstigen Feuerwehrchef Claus Lange sei abgestimmt gewesen mit der Kommunalaufsicht – was deren Chef am vierten Prozesstag allerdings bestritt.

Drei weitere Verhandlungstermine sind für den 20. Februar, den 3. März und den 17. März angesetzt.

Lesen Sie auch

Von Vera König