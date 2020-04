Politiker in Hannover über das juristische Ende erleichtert

Hannover

Erleichterung nicht nur bei Ex-OB Stefan Schostok, sondern auch in der Politik. Endlich sei die Rathausaffäre juristisch aufbereitet; man könne nach vorne gucken, heißt es.

SPD-Fraktionschef Lars Kelich freut sich über Klarheit durch das Urteil. Stefan Schostok habe „die politische Verantwortung für das Fehlverhalten anderer in seiner Führungsmannschaft übernommen“. Und das „war wichtig und richtig, um weiteren Schaden von der Landeshauptstadt abzuwenden“.

Kelich: Härke und Herbert haben Ansehen Hannovers geschadet

Harald Härke und Frank Herbert hätten nicht nur ihre Stellung in der Stadtverwaltung massiv missbraucht, sondern auch das Vertrauen ihres Verwaltungschefs. Beide hätten dem Ansehen der Stadt geschadet. Aus der Amtszeit Schostoks blieben „etliche gute Initiativen, Programme und Investitionen, die zum Teil erst heute oder in Zukunft Früchte tragen“.

Markowis : Schostok hat Mitarbeiter enttäuscht

Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis argumentiert: „Die moralische Verantwortung stimmt nicht immer mit der juristischen Beurteilung überein. Auch wenn keine böse Absicht hinter dem Umgang von Stefan Schostok mit den Vorgängen im Rathaus vorlag, so hat er doch das Vertrauen seiner Mitarbeiter in eine gute und verlässliche Führung enttäuscht. Ich halte seine Entscheidung, sich in den Ruhestand zu verabschieden und damit den Weg für einen Neubeginn zu eröffnen, weiterhin für richtig.“ Und: „Wir haben diese Rathauskrise überstanden und sind unter der Führung von OB Onay bestens gerüstet, auch die nächste Krise in Form der Corona-Pandemie zu überstehen.“

Döhring: Urteil für Härke angemessen

Abstimmung und Gewichtung des Urteils seien erwartungsgemäß, findet FDP-Parteivorsitzender Patrick Döring. Ihn persönlich freue der Freispruch für den Ex-OB. Dieser sei auch beruflich rehabilitiert. Harald Härke habe „den höchsten Anteil an den Straftaten gehabt“, insofern sei das Urteil gegen ihn angemessen. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke wartet gespannt, ob die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegt.

Seidel : Richterspruch sagt nichts über fachliche Qualifikation

Ähnlich die Reaktion bei CDU-Fraktionschef Jens Seidel: „Es bleibt abzuwarten, ob alle Seiten das nun gefällte Urteil akzeptieren. Was allerdings der jetzige Richterspruch nicht liefert, ist eine Einschätzung der jeweiligen fachlichen Qualifikation. Es bleibt jedem selbst überlassen, und ich bin sicher, hier wird sich jeder sein eigenes Urteil bilden.“

Klippert : Glückwunsch für Schostok

Julian Klippert von der „Fraktion“ spricht Schostok seinen Glückwunsch aus. „Das heißt aber nicht, dass der vorzeitige Ruhestand aus heutiger Sicht nicht trotzdem der richtige Schritt für die Stadt war, aber eine Karriere etwa bei der Deutschen Bank steht jetzt nichts mehr im Wege.“

Hauptstein: Prozess soll abschreckende Wirkung haben

AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein hofft, „dass von dem Prozess eine abschreckende Wirkung für zukünftige Rathaus-Mauscheleien ausgeht“. Die Disziplinarverfahren gegen Härke und Herbert sollten schnellstmöglich fortgesetzt werden.

Von Vera König