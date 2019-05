Hannover

Die Abwahl von Oberbürgermeister Stefan Schostok am Donnerstag nutzte Hannovers neuer CDU-Chef Maximilian Oppelt zu einem erneuten Angriff. Nur die Spitze eines Eisbergs sei die Rathaus-Affäre. Er hat „Filz, Misswirtschaft und eine vollständig verfehlte Personalpolitik“ ausgemacht. Vorwürfe, gegen die sich der städtische Personalrat jetzt zur Wehr setzt.

„Es gibt weder Filz noch Selbstbedienungsmentalität“, erklärt Karin Gödecke, die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Stadt, in einer aktuellen Mitteilung an die Beschäftigten der Stadt. „Es gab und gibt keinen Stillstand! Das Gegenteil ist der Fall“, behauptet sie weiter. Gödecke sieht in solcher Kritik „abstruse und interessengeleitete Polemik“, die aufhören müsse.

Die Abwahl von Schostok begrüßt die Personalrats-Chefin jedoch. Diese sei „menschlich bedauerlich“, aber dennoch „inhaltlich richtig“, teilt Gödecke mit. Sie sieht darin einen „schweren, aber notwendigen Schritt, um weiteren Schaden für das Amt zu vermeiden“.

Gödecke wünscht sich, „dass der Fokus jetzt wieder auf das Wesentliche in unserer Stadt gerichtet wird“. Die nun anstehende Übergangszeit sei eine „neue Herausforderung“. Dazu sei man mit den Verantwortlichen „in Gesprächen“.

