Hannover: Landgericht vertagt Plädoyers im OB-Prozess

Zehn Verhandlungstage sind schon geschafft. Das gibt der 18. Großen Strafkammer die Möglichkeit, auch im OB-Prozess auf die Corona-Krise zu reagieren. Die ursprünglich für Montag geplanten Plädoyers der Verteidiger werden verschoben.

Der Verhandlungstermin sei aufgehoben, so Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts. Die Verhandlung werde am Dienstag, 14. April von 13.30 Uhr an im Saal H2 fortgesetzt. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen gefallen – nicht, weil ein Prozessbeteiligter am Coronavirus erkrankt sei.

Im Prozess um die Rathausaffäre drohen den drei Angeklagten Haftstrafen. Wegen Untreue in besonders schwerem Fall fordert sie acht Monate Freiheitsstrafe für den ehemaligen Verwaltungschef. Sein früherer Büroleiter Frank Herbert soll für die Anstiftung zur Zahlung von gesetzeswidrigen Bezügen mit einem Jahr und zwei Monaten büßen. Dem ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke droht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten – alles zur Bewährung ausgesetzt.

Ein Anwalt ging in Quarantäne

Herberts Verteidiger Carsten Mauritz hatte beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft gefehlt. Nach einem Skiurlaub ging er freiwillig in Quarantäne. Es gehe ihm gut, versicherte seine Kollegin Hannah Schmutzer.

Sollte die 18. Große Strafkammer dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft folgen, droht Herbert und Härke wegen der Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr der Verlust des Beamtenstatus. Alle drei Angeklagten sollen – so die Forderung von Oberstaatsanwältin Hilke Markworth – Geldauflagen von jeweils 15.000 Euro zahlen: Härke an den Verein „Waage“, Schostok an die Bahnhofsmission, Herbert an die Stiftung Opferhilfe.

