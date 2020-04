OB-Prozess mit Plädoyers der Verteidiger auf der Zielgeraden

Hannover

Alle Fristen sind gewahrt. Trotz Corona-Krise steuert der OB-Prozess auf die Zielgerade zu. Im Landgericht werden am Dienstag (Beginn 13.30 Uhr) die Verteidiger der drei Angeklagten ihre Plädoyers halten. In dem Verfahren geht es um gesetzeswidrige Zulagen im Rathaus.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Ex-OB Stefan Schostok, dessen früheren Büroleiter Frank Herbert und den einstigen Personaldezernenten Harald Härke wegen besonders schwerer Untreue Strafen zwischen acht Monaten und 15 Monaten gefordert – alles auf Bewährung.

Sollte die 18. Große Strafkammer dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft folgen, drohen Herbert und Härke wegen der Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr der Verlust des Beamtenstatus. Alle drei Angeklagten sollen – so Hilke Markworths Forderungen – Geldauflagen von jeweils 15.000 Euro zahlen: Härke an den Verein „Waage“, Schostok an die Bahnhofsmission, Herbert an die Stiftung Opferhilfe.

Acht Monate Freiheitsstrafe für Schostok gefordert

Wegen Untreue in besonders schwerem Fall forderte die Staatsanwaltschaft acht Monate Freiheitsstrafe für den ehemaligen Verwaltungschef Schostok. Ihm hält sie zugute, erst spät von der Gesetzeswidrigkeit der Zulagen erfahren zu haben. Allerdings habe er sie dann nicht sofort gestoppt. Sein früherer Büroleiter Frank Herbert soll für die Anstiftung zur Zahlung von gesetzeswidrigen Bezügen mit einem Jahr und zwei Monaten büßen.

Dem ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke droht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Erschwerend bei ihm wirken sich das Abnicken gesetzeswidriger Zulagen auch im Fall des einstigen Feuerwehrchefs Claus Lange aus. Dieser hat das Geld längst an die Stadt zurückgezahlt – während Herbert das erst nach der Niederlage in einem anderen Gerichtsverfahren in monatlichen Rate von 1300 Euro erledigt.

Wahrscheinlich folgt den Plädoyers nur noch ein Verhandlungstag – mit Verkündung des Urteils. Bislang ist der noch nicht terminiert.

Von Vera König