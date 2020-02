Nach 16 Jahren schafft die Regiobus die obligatorische Ticketkontrolle beim Einstieg durch den Fahrer ab. Grund: Die Busse sollen nicht so lange an den Haltestellen stehen, um dadurch schneller unterwegs zu sein. Künftig setzt das Nahverkehrsunternehmen Kontrolleure ein – geschulte Mitarbeiter, die in anderen Unternehmensbereichen nicht mehr gebraucht werden.