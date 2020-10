Hannover

Im Rathaus herrschen Unruhe und dicke Luft. Die ohnehin schon gereizte Stimmung wegen der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst trifft auf Sorgen um die Zukunft im direkten Umfeld. Zum 31. Oktober läuft der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung aus. Weil Verhandlungen auch da stocken, befürchten Mitarbeiter Privatisierung.

Ganz konkret geht es vor allem um den Fachbereich Gebäudemanagement. Bislang war er im Dezernat der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette angesiedelt – künftig wird er zum Baudezernat und dessen neuem Chef Thomas Vielhaber gehören. Inzwischen gibt es die Sorge, das könne nur ein Übergang sein. Um Schnelligkeit und Schlagkraft zu erhöhen, werde – so die Sorge – an Privatisierung gedacht. In Ausgliederung von Aufgaben oder Modelle wie Betriebsführung als Anstalt öffentlichen Rechts.

Verdi rät zu „Modernisierung in eigener Hand“

In einer Mitteilung an alle Kollegen haben Verdi-Geschäftsführer Harald Memenga und Karin Gödecke, Chefin des städtischen Gesamtpersonalrats, jetzt ihre Position klar gemacht. „Dass die Ausgliederung von Aufgaben in GmbHs eine gute Alternative sein könne, ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht belegt. Die Weiterentwicklung und Modernisierung in eigener Hand ist im Zweifel immer die bessere und günstigere Alternative; es sei denn, man plant die Ausgliederung in Billiglohnbereiche zu Lasten von Beschäftigten.“

Verdi und der Gesamtpersonalrat kündigen Widerstand an: „Dagegen wehren wir uns mit Nachdruck!“ Das wiederum irritiert Stadtkämmerer Axel von der Ohe. Er versichert, von Privatisierung sei gar keine Rede. „Wir haben in den laufenden Tarifverhandlungen und auch in einem schriftlichen Statement an die Beschäftigten unmissverständlich deutlich gemacht, dass wir jede Form der eigentumsrechtlichen Privatisierung von Teilen der Stadtverwaltung oder ihrer Eigenbetriebe ausschließen“, teil von der Ohe auf Anfrage der NP mit.

„Leistungserwartungen gerecht werden“

Aber, so der Finanzdezernent weiter: „Worum es uns geht, ist die Aufgabenerledigung der Stadt weiter zu optimieren und dabei gleichermaßen den Interessen der Beschäftigten und den berechtigten Leistungserwartungen der Bürger an Effizienz, Geschwindigkeit und Digitalisierung gerecht zu werden. In diesem Kontext haben wir deutlich gemacht, dass es in einigen Feldern sinnvoll sein kann, die städtische Aufgabenerledigung durch Ressourcen externer Anbieter zu ergänzen und auch darüber nachzudenken, in welcher Organisationsform die Leistung optimal erbracht werden kann.“

Der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung schränke, so der Stadtkämmerer, die städtische Handlungsfähigkeit ein und zwinge „zum Einsatz ohnehin eng begrenzter Finanz- und Personalressourcen selbst dort, wo eine Erledigung der Aufgabe durch einen externen Anbieter vernünftiger, wirtschaftlicher und zügiger umzusetzen wäre“. Deutlich flexiblere Regelungen seien nötig.

Von der Ohe ist um Beruhigung bemüht: „Auch dort, wo es notwendig sein wird, die Erledigung von Aufgaben in alternativen Rechtsformen zu prüfen, wird kein Ausverkauf städtischer Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten stattfinden.“

Von Vera König