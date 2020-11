Hannover

Mit einem Haufen Papiere durch die Gegend zu laufen, ist so ganz und gar nicht Lars Baumanns Ding. Lieber geht er an den Scanner in seinem Büro und erfasst Akten und Notizen. Der Dezernent, zuständig für Personal und Digitalisierung, stellt die Weichen fürs Rathaus 2.0. „Das wird mich noch Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen“, ahnt der 49-Jährige, der an der Hochschule Hannover Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik lehrt und seit 20 Jahren als Unternehmer und Berater in der IT-Branche unterwegs war.

Bei seinem Amtsantritt Mitte Oktober war Baumann klar, „dass da viel zu tun ist“. Verwaltungen seien bei der Digitalisierung längst nicht so gut aufgestellt wie die Privatwirtschaft. Was nicht an den Mitarbeitern liege – „denn sie verstehen Digitalisierung durchaus als Entlastung“.

Neue Tools helfen

Im Verwaltungsausschuss hat der Professor gerade Bericht abgelegt über die ersten Schritte – und damit auch die Opposition im Rat überzeugt. Lizenzen für Videokonferenzen via „Zoom“ sind gekauft. Der Preis bleibt ein Geheimnis. „Mit dem neuen Tool können professionelle Meetings und Sitzungen mit bis zu 500 Personen abgehalten werden“, sagt Baumann. Für kleinere interne Sitzungen setzt er auf die kostenlose Software „Jitsi“.

Alle Ratsrechner sind mit Webcams aufgerüstet. „Das garantiert eine bessere Bildqualität.“ Und jedem Politiker stehe künftig wohl frei zu wählen, wie er an Ausschuss- oder Ratssitzungen in Corona-Zeiten teilnehmen will. Präsenz, digital oder hybrid (das ist die Mischform), alles ist möglich. Vielleicht schon bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am kommenden Donnerstag.

Gesetz verpflichtet

Baumann gibt Gas. Das ist auch nötig. Schließlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz, Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Die Interaktion zwischen Bürgern und Unternehmen mit der Verwaltung soll dadurch deutlich schneller, effizienter und nutzerfreundlicher werden.

„Alle An- oder Ummeldungen werden künftig auch digital möglich sein“, nennt Baumann ein Beispiel. Allerdings werde es noch bis zur zweiten Jahreshälfte 2021 dauern, bis erste Prozesse digital abgebildet werden können. Eine Arbeitsgruppe sei eingerichtet; 23 Möglichkeiten hätten die Experten ausgemacht.

Dienstzimmer bald bereit

Nach fünf Wochen im Amt ist Baumann froh, als Dezernent für die Stadt zu arbeiten. „Die Entscheidung ist richtig und gut gewesen.“ Die Bewertung macht es ihm leicht, mit einem Behelf zu leben. Erst im Dezember ist das Dienstzimmer im zweiten Stock bezugsfertig. Der Raum, in dem einst der spätere Verdi-Chef Frank Bsirske und dann Harald Härke als Personaldezernent arbeitete, wird gerade renoviert. „Neue Möbel sind bestellt.“

Von Vera König