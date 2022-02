Hannover

Die Stille im Saal 127 des Landgerichts ist so groß, dass man das Transistorbrummen der Mikros hören kann. Der Richter stellt die alles entscheidende Frage in der Rathaus-Affäre. „Verstehe ich Sie richtig, dass Sie in dieser Frage eine rechtliche Auskunft von Herrn Herbert haben wollten?“, fragt er den Ex-OB Stefan Schostok (57). Die Antwort: „Ja. Er war mein Ansprechpartner.“

In der Frage ging es um die alles entscheidende WhatsApp vom 23. Oktober 2017 des Büroleiters Herbert an seinen Chef Schostok. Darin steht, dass die Gehaltszulage für Herbert (rund 50.000 Euro von Oktober 2015 bis Mai 2018) rechtswidrig sei. Schostok hat also den Begünstigten gefragt, ob er seine pauschale Überstundenzulage zu recht erhält. Oder um es mit den Worten des Bundesgerichtshofes (BGH) zu sagen: „Er hat den Bock zum Gärtner gemacht.“ Aus diesem Grund hat der BGH auch den Freispruch von Schostok aufgehoben.

Schostok fühlte sich „kriminalisiert“

Im Prozess um die Rathaus-Affäre hat der Ex-OB dennoch am Montag seine Unschuld beteuert. Er stufte die ganzen Vorgänge aus den Jahren 2017 und 2018 als „Intrige“ des ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke ein. „Man versuchte, mich zu kriminalisieren,“ sagte Schostok. Das sei eine Retourkutsche für ein eingeleitetes Disziplinarverfahren gegen den Personaldezernenten gewesen. Härke wollte aus Sicht von Schostok seine Lebensgefährtin auf einen hoch dotierten Posten setzen.

Stefan Schostok und sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert müssen sich wegen Untreue im Amt im besonders schweren Fall verantworten. Herbert hatte laut Anklage mit Wissen und Wollen seines Chefs Schostok etwa 50.000 Euro an rechtswidrigen Gehaltszulagen erhalten.

Ex-OB bezeichnet sich als „naiv“

Im weiteren Verlauf der Befragung bezeichnet sich Schostok als „naiv“. Er gibt selten klare Antworten auf Fragen. Er räumt auch in der ihm so eigenen Sprache ein: „Ich weiß, dass ich bei meinem damaligen Bewusstseinszustand, das Thema so nicht gesehen habe.“ Dank des beharrlichen Nachfragens von Richterin Britta Schlingmann räumt der Ex-OB ein, das Zulagen-Thema nicht zur Chefsache gemacht zu haben. Er habe damals den Vermerk über die rechtswidrige Zulage nur „überflogen“ und „als sehr komplex“ empfunden. Und überdies habe er gedacht, dass es sich um „einen veralteten Vermerk“ gehandelt habe. Die Taktik ist klar: Da es bei Untreue auf den Vorsatz ankommt, stellt der Ex-OB sein Verhalt schlimmstenfalls als fahrlässig dar.

Und in der Tat war der Vermerk sehr alt. Ein Fachbereichsleiter (64) hatte bereits im November 2014 feststellen lassen, dass es für Gehaltsempfänger der Besoldungsstufe B keine Zulage geben dürfe. Herbert bezog B 2. Im Mai 2017 sei diese Feststellung auf Wunsch des Personaldezernenten wiederholt worden, erklärte der Zeuge.

Personaldezernent hat Zusage des Ministeriums erfunden

„Nach meinem Sommerurlaub 2015 sagte mir Personaldezernent Harald Härke, dass das Innenministerium die Genehmigung für die Zulage des Büroleiters gegeben habe. Heute weiß ich, dass es dieses Gespräch mit dem Innenministerium nie gegeben hat“, sagte der Zeuge aus. Auch im Herbst 2017 habe der Volljurist Herbert bestätigt, dass die Zulage rechtmäßig sei

Über Jahre hat sich also die größte kommunale Verwaltung Niedersachsens mit einer einfachen besoldungstechnischen Frage beschäftigt. Und hat diese Frage auch noch falsch beantwortet. Laut des Zeugen habe Personaldezernent Härke den alles entscheidenden Vermerk als „Lebensversicherung“ bezeichnet. Er wollte Schostok dazu bringen, das Disziplinarverfahren gegen ihn zu stoppen. Oder die unrechtmäßige Zulage käme auf den Tisch, sagte der Beamte sinngemäß. So kam es dann auch – die Rathaus-Affäre war geboren.

Frank Herbert erklärte wiederum, dass er niemals mit der Prüfung der eigenen Gehaltszulage betraut gewesen sei. Schostok widersprach dieser Darstellung: „Ich habe den Vermerk gelesen. Es ging um Besoldungsfragen und Mehrarbeit. Da war mir klar, dass Herr Herbert dafür zuständig ist.“

Am Mittwoch sagt Harald Härke aus. Er wurde im ersten Prozess zu elf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Herbert kam mit einer Geldstrafe (170 Tagessätze) davon. Harald Härke war im ersten Prozess als einziger geständig und hatte aufrichtige Reue gezeigt.

Von Thomas Nagel