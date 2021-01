Hannover

Rassistischer Angriff in Lehrte: Wegen seiner dunklen Hautfarbe ist ein 25-Jähriger am Freitagabend von mehreren Männern zunächst beleidigt und später überfallen worden. Durch Schläge und Tritte erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung.

Schlimme Szenen spielten sich zunächst gegen 19.35 Uhr ab, als der Mann am Hauptbahnhof in die S-Bahnlinie 3 in Richtung Hildesheim stieg. Im Türbereich begegnete er das erste Mal seinen Peinigern – drei Männer und eine Frau, die ihm zunächst keinen Platz machen wollten. Als er schließlich an der Gruppe vorbeiging, beleidigte ihn einer der Männer mit den Worten „scheiß Schwarzer“.

„Verpiss dich, du Nigger“

Damit nicht genug: Als der 25-Jährige sich umdrehte, um den Mann zur Rede zu stellen, rief ein zweiter Mann aus der Gruppe, „verpiss dich, du Nigger“. Die einzige Frau aus der Gruppe habe laut Polizei versucht zu schlichten. Damit der Streit nicht eskaliert, entfernte sich der Dunkelhäutige schließlich von der Gruppe und setzte sich abseits hin.

Trotzdem kam es noch schlimmer für den 25-Jährigen: In Lehrte stieg nicht nur er, sondern auch die Gruppe aus. Während das Opfer über Kopfhörer Musik hörte, folgten ihm seine Peiniger vom Bahnhof in die Poststraße. Kurz hinter dem Postgebäude erhielt das ahnungslose Opfer schließlich von hinten einen Schlag in den Nacken und ging zu Boden. „Mindestens drei verschiedene Personen traten dann mehrfach gegen seinen Körper, wobei sie ihn mehrfach beleidigten“, so Polizeisprecherin Jessica Niemetz. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Wegen Mundschutz nur vage Täterbeschreibung

Der 25-Jährige ging noch am Abend zur Polizei und erstattete Strafanzeige. Er geht davon aus, dass es sich bei den Schlägern um die drei Männer aus dem Zug handelt. Sie sollen etwa 1,90 Meter groß sein, kräftig gebaut bis dick sein. Alle trugen dunkle Kleidung sowie Mützen und je eine dunkle Mund- und Nasenbedeckung aus Stoff. Ihr Alter schätzt das Opfer auf 30 bis 40 Jahre. Die Frau in der Gruppe habe ebenfalls dunkle Kleidung und Mund- und Nasenbedeckung getragen.

Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Volksverhetzung. Die Kriminalpolizei Hannover sucht daher Zeugen zu den Vorfällen in der S-Bahn und in Lehrte. Wer Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 0511/1095555 zu melden.

