Alltäglicher Kampf: Majoula Janneh (25) ist in Hannover geboren worden, in Linden aufgewachsen. Wegen ihrer schwarzen Hautfarbe wird sie in einer weißen Mehrheitsgesellschaft häufig diskriminiert. Von ihrer Chefin wurde sie einst als „ihre Sklavin“ bezeichnet. Der NP hat sie berichtet, wie sie gegen Rassismus in ihrem Alltag kämpft und was sich in der Gesellschaft verändern muss.