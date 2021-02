Rassismus-Talk: Gedenkstätte Ahlem erinnert an Terroranschlag von Hanau

Hannover

Der Schock in Deutschland war groß: Vor einem Jahr, am 19. Februar 2020, fielen in der hessischen Kleinstadt Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund einem Attentat zum Opfer. Das Motiv: Rassismus. Mit der virtuellen Podiumsdiskussion „Erinnern – ein Jahr nach Hanau“ hat die Gedenkstätte Ahlem am Donnerstag an die Tragödie erinnert. Dabei haben die psychologische Beraterin Betül Azra und der hannoversche PR-Student Atay Kücükler über die Entwicklung seit der Tat und eigene Erfahrungen gesprochen.

Kücükler, der sich seit vier Jahren gegen Fremdenfeindlichkeit engagiert, wurde wegen seines Migrationshintergrundes bereits selbst angefeindet. Die Hintergründe des Hanauer Attentats hätten ihn damals „emotional und persönlich hart getroffen“, sagt er. Ein lähmendes Gefühl: „Sie wurden getötet, nur weil sie nicht typisch deutsch aussahen. Auch ich hätte eines der Opfer sein können.“

„Wenn die Politik nicht offen ist, wie soll es dann Gesellschaft sein?“

Generell würden Übergriffe aus Fremdenhass zunehmen, unterstrich auch seine Mitstreiterin Azra. „Sowas tut einfach weh. Es müssen Wege gefunden werden, dass keiner Angst haben muss rauszugehen.“

Podiumsdiskussion: Moderator Andreas Mischok (o.l.), Betül Azra (Psychologische Beraterin), Atay Küçükler (Public Relations Student) und Marc Reinecke (Moderator) haben über Rassismus gesprochen. Quelle: Screenshot/Jens Strube

Zwar kamen nach den Anschlägen viele Solidaritätsbekundungen, etwa von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die erst kürzlich in einer Videobotschaft wieder sagte: „Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.“ Dennoch findet Azra: „Die Politik lebt Ausgrenzung vor.“ Und das läge nicht nur an der AfD. So sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer noch im März 2018, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Sie fragt: „Wenn die Politik schon nicht offen ist, wie soll es dann die Gesellschaft sein?“

Veranstaltungsreihe gegen Menschenfeindlichkeit

Generell werde zu wenig getan, finden die beiden Redner. Neben der Politik hätten auch die Schulen, die Polizei und speziell die Medien eine gesellschaftliche Verantwortung. „Auch wenn die Coronakrise für eine nationale Notlage sorgt, muss auch Platz für andere Themen in der Berichterstattung sein“, so Kücükler.

36 Menschen haben an dem etwa zweistündigen Videotalk teilgenommen, der öffentlich zugänglich war. Dabei knüpfte die Veranstaltung an das Online-Jugendforum „#alleerinnern“ zum Holocaust-Gedenktag im Januar an. „Mit unseren Veranstaltungen unter diesem Hashtag möchten wir zum gemeinsamen Einsatz gegen Menschenfeindlichkeit und insbesondere Rechtsextremismus aufrufen“, so Moderator Andreas Mischok von der Gedenkstätte Ahlem. Das Ziel: Eine offene demokratische Gesellschaft der Vielen.

