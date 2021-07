Hannover

Die Stadt Hannover will neue Wege gehen, um die Situation auf ihren Problemplätzen hinter dem Hauptbahnhof in den Griff zu bekommen. Geplant ist unter anderem eine Crack-Substitutionsstelle, die bundesweit ein einmaliges Projekt wäre.Die Politik hat den Plänen am Mittwoch im Finanzausschuss ohne Gegenstimmen ihren Segen geben. Allerdings musste sich die Stadt auch kritische Fragen gefallen lassen.

Echtes Crack soll nicht ausgegeben werden

Zwar begrüßt auch die CDU, dass die Stadt etwas am Raschplatz, Weißekreuzplatz sowie am Andreas-Hermes-Platz unternehmen will. Sie sieht darin seit Langem erhobene Forderungen ihrer Partei bestätigt, wie die Vize-Fraktionsvorsitzende Kerstin Seitz betonte. Allerdings hat sie Zweifel, ob sich eine Crack-Substitutionsstelle tatsächlich umsetzen ließe. „Ich möchte auf keinen Fall, dass dort echtes Crack ausgegeben wird“, sagte Seitz.

Geplant ist das laut Ordnungs- und Finanzdezernent Axel von der Ohe nicht. Zum Einsatz kommen soll ein synthetisch hergestellter kokainähnlicher Stoff. Allerdings räumte auch von der Ohe ein, dass die Stadt nicht wisse, „ob wir die Genehmigung dafür erhalten werden. Das muss man ehrlich so sagen. Das ist ein dickes Brett, das wir bohren müssen.“ Der Frankfurter Suchtforscher Heino Stöver hatte daran bereits große Zweifel geäußert. „Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel wird das niemals freigeben“, sagte er über die Pläne der Stadt.

„Rückführung“ bei Crack „sehr viel schwieriger“

Dezernent von der Ohe dämpfte ohnehin die Erwartungen an eine solche Substitutionsstelle. Ähnliche Erfolge wie bei der Ausgabe von Methadon an Heroinsüchtige als Ersatzdroge erwartet er nicht. Denn während die Heroinsüchtigen sich ihre Dosis in der Regel morgens und – wenn nötig – ein zweites Mal später am Tag abholten und dazwischen oft sogar einer geregelten Arbeit nachgingen, seien die Intervalle, in denen Crack konsumiert werde, sehr viel geringer. Die „Rückführung in ein bürgerliches Leben“ sei bei Crack „sehr viel schwieriger“, erklärte von der Ohe. Das Ziel sei allerdings, die Abhängigen zumindest ein Stück weit aus dem Kreislauf von Beschaffen und Konsumieren herauszubringen.

Die Rückendeckung der Politik, das zumindest zu versuchen, hat die Stadt. Auch weitere Programmpunkte, mit denen diese die Lage auf den Problemplätzen verbessern will, stießen auf Zustimmung. Zum Fünf-Punkte-Plan der Stadt gehören auch ein verstärkter Einsatz von Ordnungsdienst und Sozialarbeitern, zusammen mit den Bürgern soll das Areal zwischen Hauptbahnhof und Oststadt aufgewertet werden, die Sauberkeit soll verbessert werden. Außerdem möchte die Stadt die Hilfsangebote nicht mehr so sehr am Hauptbahnhof ballen, sondern dezentraler aufstellen. In einem ersten Schritt wird das unter anderem den Obdachlosen-Treffpunkt Mecki betreffen, für den neue Räume gesucht werden.

Pläne der Stadt seien „insgesamt eine Runde Sache“

In Düsseldorf sowie Dresden seien mit dezentralen Angeboten „sehr gute Ergebnisse“ erzielt worden, sagte FDP-Mann Andreas Bingemer. Auch Norbert Gast von den Grünen begrüßte, dass „nicht mehr alles hinter dem Hauptbahnhof konzentriert wird“. Die Pläne der Stadt seien „insgesamt eine Runde Sache“. Allerdings drängte das Ampel-Bündnis auch darauf, dass die Stadt für die Neugestaltung der Flächen stärker auf Ideen der Bürger zurückgreifen solle, die bereits im Rahmen einer Beteiligung im Jahr 2017 entwickelt worden waren. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern können auf das bauen, was von den Menschen bereits angeregt wurde“, sagte Jens Menge (SPD).

Von Christian Bohnenkamp