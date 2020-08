Hannover

Ein Tischkicker ist aufgebaut, es gibt gegrillte Würstchen und ein kleines Programm – auch in diesem Jahr hat der Verein „Neues Land e.V.“, der Drogenabhängigen helfen will, aus der Sucht zu entkommen, ein Sommerfest gegeben. Es ist der Abschluss der „Summer in the city“-Einsatzwoche, die seit Montag lief.

„Teams mit drei bis vier Personen haben Szeneplätze aufgesucht um dort die Leute zu erreichen“, erklärt Michael Lenzen. Das sei besonders während der Corona-Pandemie wichtig. „Viele haben sich zurückgezogen, sich isoliert“, so Lenzen. Es sei wichtig, sie wieder zu erreichen und zu unterstützen, um ihnen auch in diesen Zeiten aus der Sucht helfen zu können. Auch das beliebte Sommerfest hat nicht ausfallen, sondern in einer kleineren Variante stattfinden sollen.

Programm mit Musik und ehemaligen Süchtigen

Die Gäste seien eher „laufendes Publikum“ gewesen, zwischen Mittag und Nachmittag seien etwa 70 bis 80 da gewesen. Das Programm sei „gestückelt“ worden. „Alle halbe Stunde gab es eine kurze Einheit mit Musik, auch ehemals Abhängige haben ihre Geschichte erzählt“, summiert Lenzen. Gerade dies sei für Süchtige eine große Motivation.

Ehrenamtliche: „Süchtige achten sehr auf ihre Maske“

Das bestätigt auch Marion. Sie ist seit 14 Jahren clean. „Damals habe ich nie jemanden getroffen, der den Ausstieg geschafft hat“, erzählt sie. Dabei sei so ein „Vorbild“ ein besonderer Ansporn. Sie kommt jährlich zum Sommerfest. Als Ehrenamtliche ist sie dabei, um Süchtigen mit ihrer Geschichte zu helfen. Dabei fällt ihr in diesem Jahr etwas besonders auf: „Die Süchtigen achten sehr auf ihre Maske, da halten sie sich sehr vorbildlich dran“, so Marion.

